Штормовое предупреждение объявлено в столице Рубрики: Погода

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По предварительным расчетам синоптиков, до утра вторника в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосводостока, в связи с непогодой организовано дежурство 356 аварийных бригад, 1100 рабочих и 285 единиц техники.



В связи с усилением ветра автомобилистов просят не парковаться под деревьями, а пешеходов - сторониться рекламных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев. В Центре организации дорожного движения автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт или же соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.



В течение недели в Москве ожидаются дожди с грозами и небольшое потепление. Как сообщает Гидрометцентр России, во вторник, 6 июня, метеорологи ожидают максимальную температуру 18-20 градусов в столице и 17-22 в Подмосковье, местами возможны грозы и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. В среду, 7 июня, осадков не ожидается, температура воздуха прогнозируется в районе 21-23 градусов в Москве и 18-23 - в области.



В четверг, 8 июня, местами ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 19-21 градусов в столице и 17-22 в Подмосковье. В пятницу, 9 июня, Гидрометцентр прогнозирует дождливую погоду, днем температура воздуха составит 15-20 градусов. В субботу, 10 июня, местами ожидаются кратковременные дожди, до 17-22 градусов тепла днем. Штормовое предупреждение объявлено в столице в связи с сильным дождем и порывистым ветром. Предупреждение о дожде и сильном ветре объявлено в Москве. Как сообщили в столичном метеобюро , с полудня до 21:00 в Москве и ТиНАО ожидаются ливень и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше.По предварительным расчетам синоптиков, до утра вторника в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосводостока, в связи с непогодой организовано дежурство 356 аварийных бригад, 1100 рабочих и 285 единиц техники.В связи с усилением ветра автомобилистов просят не парковаться под деревьями, а пешеходов - сторониться рекламных конструкций, дорожных знаков, крупных деревьев. В Центре организации дорожного движения автомобилистам рекомендовали пересесть на общественный транспорт или же соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.В течение недели в Москве ожидаются дожди с грозами и небольшое потепление. Как сообщает Гидрометцентр России, во вторник, 6 июня, метеорологи ожидают максимальную температуру 18-20 градусов в столице и 17-22 в Подмосковье, местами возможны грозы и порывы ветра до 12-17 метров в секунду. В среду, 7 июня, осадков не ожидается, температура воздуха прогнозируется в районе 21-23 градусов в Москве и 18-23 - в области.В четверг, 8 июня, местами ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до 19-21 градусов в столице и 17-22 в Подмосковье. В пятницу, 9 июня, Гидрометцентр прогнозирует дождливую погоду, днем температура воздуха составит 15-20 градусов. В субботу, 10 июня, местами ожидаются кратковременные дожди, до 17-22 градусов тепла днем.



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