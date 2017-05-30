Власти внесли в список реновации пятиэтажку 1994 года, оформив ее как дом из середины прошлого века

5 июня 2017 г. Более 600 муниципальных депутатов потребовали скорейшего принятия закона о реновации

Список подписавшихся не приводится. Не упоминаются и 65 депутатов, требующих отклонить законопроект. В СМИ новость о поддержке программы проиллюстрировали фотографией депутата, активно выступающего против реновации.