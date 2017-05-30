Власти внесли в список реновации пятиэтажку 1994 года, оформив ее как дом из середины прошлого века

В поселении Первомайское в Новой Москве в списке попадающих под реновации домов оказалась пятиэтажка, возведенная, по градостроительным меркам, совсем недавно - в 1994 году. Между тем по некоторым официальным документам это строение проходит как дом 1958-го или 1961 года постройки. Местные чиновники об очевидном несоответствии данных знают и признают свою ошибку, однако дом, вопреки воле жильцов, из программы сноса так и не исключен.
По словам
одной из жительниц дома, попытки достучаться до государственных инстанций ни к чему не приводят. Чаще всего в ответ приходят бесполезные отписки, а в Росреестре лишь признали, что с домом - "бардак": на информационном портале у него указан неверный кадастровый номер, нет границы земельного участка, ошибочно указано количество квартир (и всего два этажа вместо пяти).
Примечательно, что из-за этого несоответствия люди даже не могут высказаться против сноса дома в рамках проходящего голосования по реновации. По мнению москвички, вся эта ситуация сложилась вокруг дома не случайно: власти придумали, как обманным путем снести жилое здание 1994 года постройки. "На словах администрация (поселения) соглашается, что дом ошибочно внесен. Но факт остается фактом", - возмущается жительница.
Ранее СМИ отмечали, что в списке домов, предложенных к сносу московскими властями, только 55 процентов относятся к не поддающимся ремонту хрущевкам. Остальные дома - преимущественно кирпичные пятиэтажки или дома, построенные по индивидуальному проекту, которые находятся в хорошем состоянии и могли бы еще долго простоять. Примечательно, что расположены такие здания, как правило, очень удачно
- рядом с парками и в пешей доступности от метро.