]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
июня
pda
Поиск
Архив

Неизвестные залили красной краской граффити в честь полярников-папанинцев на Сретенке
5 июня 2017 г. | Время публикации 14:11 | Последние изменения 15:05
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
Вандалы осквернили "Стену Папанина", открытую на Сретенке ко Дню полярника 18 мая. "Поверх изображения легендарной четвёрки папанинцев хулиганы изрисовали стену - с фундамента и до самой крыши - красной краской", - сообщает "Вести.Ru со ссылкой на представителя Минприроды России, которое выступило одним из создателей граффити-проекта "Арктика на улицах города".

На кадрах, снятых РЕН ТВ, видно, что вандалы нарисовали поверх изображения папанинцев портрет девушки. В Минприроды действия хулиганов назвали вопиющим примером неуважения к истории страны и к соотечественникам, которые внесли огромный вклад в изучение Арктики. Если осквернение "Стены Папанина" признают актам вандализма, хулиганам грозит до трех лет лишения свободы.

Несмотря на действия вандалов, в министерстве подчеркнули, что городской арт-проект, посвященный покорителям Заполярья, обязательно будет продолжен. В ближайшее время в Москве собираются открыть граффити в честь 80-летия трансполярного перелета Валерия Чкалова.

Открытие "Стены Папанина" в Москве состоялось 18 мая и было приурочено к 80-летию создания первой дрейфующей научно-исследовательской станции "Северный полюс", работники которой внесли существенный вклад в исследование Арктики. В экспедиции принимали участие руководитель станции Иван Папанин, метеоролог и геофизик Евгений Фёдоров, радист Эрнст Кренкель, гидробиолог и океанограф Петр Ширшов.



Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 5 июня 2017 г. // Последняя новость 14:31
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>