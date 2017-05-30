Неизвестные залили красной краской граффити в честь полярников-папанинцев на Сретенке

Вандалы осквернили "Стену Папанина", открытую на Сретенке ко Дню полярника 18 мая. "Поверх изображения легендарной четвёрки папанинцев хулиганы изрисовали стену - с фундамента и до самой крыши - красной краской", - сообщает "Вести.Ru
со ссылкой на
представителя Минприроды России, которое выступило одним из создателей граффити-проекта "Арктика на улицах города".
На кадрах, снятых РЕН ТВ
, видно, что вандалы нарисовали поверх изображения папанинцев портрет девушки. В Минприроды действия хулиганов назвали вопиющим примером неуважения к истории страны и к соотечественникам, которые внесли огромный вклад в изучение Арктики. Если осквернение "Стены Папанина" признают актам вандализма, хулиганам грозит до трех лет лишения свободы.
Несмотря на действия вандалов, в министерстве подчеркнули, что городской арт-проект, посвященный покорителям Заполярья, обязательно будет продолжен. В ближайшее время в Москве собираются открыть граффити в честь 80-летия трансполярного перелета Валерия Чкалова.
Открытие "Стены Папанина" в Москве состоялось 18 мая и было приурочено к 80-летию создания первой дрейфующей научно-исследовательской станции "Северный полюс", работники которой внесли существенный вклад в исследование Арктики. В экспедиции принимали участие руководитель станции Иван Папанин, метеоролог и геофизик Евгений Фёдоров, радист Эрнст Кренкель, гидробиолог и океанограф Петр Ширшов.