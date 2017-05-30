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Столичная природа деградирует вопреки миллиардным тратам властей на озеленение
5 июня 2017 г. | Время публикации 09:50 | Последние изменения 13:01
Рубрики: Экология  
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Moscow-Live.ru
Столичные власти тратят больше двух миллиардов рублей в год на ландшафт и озеленение, однако столичная природа беднеет и деградирует. По словам биологов, за последние 10 лет был вырублен целый лес размером с Куркино и исчезла треть соловьев. Об этом пишет "Коммерсант".

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", заложенный еще Петром I, считается в столице экзотикой, однако ландшафтные архитекторы уверяют: практически все растения сада, в особенности сирень, разные виды лип, ольхи, клена и каштанов могли бы расти и в московских дворах. Однако из столицы мало-помалу выветривается экологическое разнообразие: с берегов Борисовских и Царицынских прудов исчезли десятки растений, а лесные растения, которые могли бы расти во дворах, удерживая пыль и удаляя эффект "каменного мешка", не сажают вовсе. Вслед за растениями из традиционных мест обитания исчезают насекомые и птицы.

Причиной этого является неграмотный уход за живой природой. По словам экспертов, стричь траву и выгребать листья пытаются даже на особо охраняемых территориях, которые должны содержаться исключительно в природных режимах. Биологи уже давно предупреждают о том, что опавшие листья нельзя убирать ни весной, ни осенью, поскольку они возвращают в землю питательные вещества и помогают сохранить почву, где могли бы существовать лесные травы и растения. Между тем действия коммунальщиков приводят к тому, что уже через год на убранной почве ничего не растет, а дождь превращает ее в липкую кашу. Попытки же посеять там газон ни к чему не приводят. А систематический покос травы убивает разнотравье и уничтожает десятки видов насекомых.

К этому же приводит и так называемое благоустройство: из-за перепланировки 450 парков и замены естественной растительности моногазонами там существенно снизилось биологическое разнообразие, с лугов исчезают птицы, а рулонные газоны живут до первой засухи. Все это приводит к разрушению естественных экосистем. "Пока у нас не косили вдоль рек, на склонах, пока было разнотравье - было очень красиво в городе, а сейчас уныло, безжизненное пространство, эта обстановка угнетает, она вредна не только экологически, но и морально-психологически",- замечает ведущий научный сотрудник биофака МГУ и один из составителей Красной книги Москвы Ксения Авилова.

Не спасает ситуацию и озеленение: ураган 29 мая повалил более 14 тысяч деревьев, многие из которых, как выяснилось, очень неустойчивы к сильным ветрам или имеют слабую корневую систему. По словам биологов, деревья либо "упакованы" в асфальт и плитку, перекрывающие доступ воздуха, либо под ними регулярно убирают листву и косят траву, а также посыпают почву реагентами, что сказывается на качестве почвы. А сама корневая система часто втиснута в небольшое пространство между подземными коммуникациями.

Меняется и фауна в столице: по словам экологов, с 2006 года в столице стало несколько меньше бездомных собак, однако общее их число регулярно растет из-за животных, выбрасываемых на улицу. А после того, как стали огораживать мусорные баки и закрыли продуктовые ларьки, меньше стало мышей, крыс и тараканов, серых ворон и домовых воробьев. Многие виды птиц, напротив, урбанизируются: певчие птицы начинают петь ночью и громче, раньше созревают, выращивают потомство и умирают. При этом за последние 10 лет в столице стало на 30% меньше соловьев, которые раньше гнездились по всему городу. В Царицынском парке их число сократилось в два раза, в Коломенском - в 1,6 раза, а в Лефортовском парке и долине Яузы они исчезли совсем. Причиной этого стала замена естественной природной среды на искусственное "благоустройство".

Столичные же чиновники продолжают утверждать, что Москва является "зеленым мегаполисом", где на человека приходится 40 квадратных метров зеленых насаждений, в два раза превышая европейские показатели. Между тем съемки с воздуха говорят об обратном: по словам экологов, площадь зеленых территорий распределена очень неравномерно и по большей части приходится на парки и лесопарки. По данным "Гринпис России", в Новокосино и Марьино плотность зелени составляет 3,1–3,8 квадратных метра на человека, в 63 районах из 125 на каждого жителя приходится меньше 25 квадратных метров. А самый экологически бедный в столице - Северный округ: там на человека приходится 5 квадратных метров травы, кустов и деревьев.

Такая "разноголосица" связана в том числе различиями в методиках учета: в число зеленых зон включают только насаждения общего пользования, исключают дворовые территории или учитывают сравнительно благополучную ситуацию в Новой Москве. Между тем на деле зелени в Москве с каждым годом становится меньше. Так, за последние 10–12 лет в столице исчезло примерно 800 гектаров зелени, и обещания открыть парки в промзонах остаются лишь на бумаге. При этом от массовых вырубок и укладки плитки в зеленых зонах никто отказываться не собирается.

Ситуацию усугубляет превращение зеленых зон во фрагментированные экосистемы, закупоренные в анклавы, разделение парка трассами и жилыми массивами и отсутствие "природных коридоров" для животных. "Пространство сжимается до природных островов, которые постоянно обедняются. Дальше мы будем вычеркивать целые виды", - поясняет Авилова.

К обеднению экосистемы приводят и действия коммунальщиков, которые пилят деревья и косят газоны как заблагорассудится, а за непокос травы работников еще и штрафуют. При этом в прошлом году столичные власти и учреждения потратили более двух миллиардов рублей на посадку и содержание декоративных садов, парков и кладбищ и "услуги по планировке ландшафта". Еще 8 миллиардов ушло на расчистку территорий, в том числе от трав, кустов и деревьев.

По словам экспертов, главная проблема экосистемы столицы связана с тем, что охраной природы в Москве занимаются далекие от ее проблем люди: профессионалов по этой теме среди руководителей в департаменте охраны природы нет, а в Минприроды почти нет руководителей с биологическим образованием. А все инициативы, с которыми биологи выходили в департамент, не принимаются в расчет.

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