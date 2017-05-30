Столичная природа деградирует вопреки миллиардным тратам властей на озеленение Рубрики: Экология

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Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", заложенный еще Петром I, считается в столице экзотикой, однако ландшафтные архитекторы уверяют: практически все растения сада, в особенности сирень, разные виды лип, ольхи, клена и каштанов могли бы расти и в московских дворах. Однако из столицы мало-помалу выветривается экологическое разнообразие: с берегов Борисовских и Царицынских прудов исчезли десятки растений, а лесные растения, которые могли бы расти во дворах, удерживая пыль и удаляя эффект "каменного мешка", не сажают вовсе. Вслед за растениями из традиционных мест обитания исчезают насекомые и птицы.



Причиной этого является неграмотный уход за живой природой. По словам экспертов, стричь траву и выгребать листья пытаются даже на особо охраняемых территориях, которые должны содержаться исключительно в природных режимах. Биологи уже давно предупреждают о том, что опавшие листья нельзя убирать ни весной, ни осенью, поскольку они возвращают в землю питательные вещества и помогают сохранить почву, где могли бы существовать лесные травы и растения. Между тем действия коммунальщиков приводят к тому, что уже через год на убранной почве ничего не растет, а дождь превращает ее в липкую кашу. Попытки же посеять там газон ни к чему не приводят. А систематический покос травы убивает разнотравье и уничтожает десятки видов насекомых.



К этому же приводит и так называемое благоустройство: из-за перепланировки 450 парков и замены естественной растительности моногазонами там существенно снизилось биологическое разнообразие, с лугов исчезают птицы, а рулонные газоны живут до первой засухи. Все это приводит к разрушению естественных экосистем. "Пока у нас не косили вдоль рек, на склонах, пока было разнотравье - было очень красиво в городе, а сейчас уныло, безжизненное пространство, эта обстановка угнетает, она вредна не только экологически, но и морально-психологически",- замечает ведущий научный сотрудник биофака МГУ и один из составителей Красной книги Москвы Ксения Авилова.



Не спасает ситуацию и озеленение: ураган 29 мая повалил более 14 тысяч деревьев, многие из которых, как выяснилось,



Меняется и фауна в столице: по словам экологов, с 2006 года в столице стало несколько меньше бездомных собак, однако общее их число регулярно растет из-за животных, выбрасываемых на улицу. А после того, как стали огораживать мусорные баки и закрыли продуктовые ларьки, меньше стало мышей, крыс и тараканов, серых ворон и домовых воробьев. Многие виды птиц, напротив, урбанизируются: певчие птицы начинают петь ночью и громче, раньше созревают, выращивают потомство и умирают. При этом за последние 10 лет в столице стало на 30% меньше соловьев, которые раньше гнездились по всему городу. В Царицынском парке их число сократилось в два раза, в Коломенском - в 1,6 раза, а в Лефортовском парке и долине Яузы они исчезли совсем. Причиной этого стала замена естественной природной среды на искусственное "благоустройство".



Столичные же чиновники продолжают утверждать, что Москва является



Такая "разноголосица" связана в том числе различиями в методиках учета: в число зеленых зон включают только насаждения общего пользования, исключают дворовые территории или учитывают сравнительно благополучную ситуацию в Новой Москве. Между тем на деле зелени в Москве с каждым годом становится меньше. Так, за последние 10–12 лет в столице исчезло примерно 800 гектаров зелени, и обещания открыть парки в промзонах остаются лишь на бумаге. При этом от



Ситуацию усугубляет превращение зеленых зон во фрагментированные экосистемы, закупоренные в анклавы, разделение парка трассами и жилыми массивами и отсутствие "природных коридоров" для животных. "Пространство сжимается до природных островов, которые постоянно обедняются. Дальше мы будем вычеркивать целые виды", - поясняет Авилова.



К обеднению экосистемы приводят и действия коммунальщиков, которые пилят деревья и косят газоны как заблагорассудится, а за непокос травы работников еще и штрафуют. При этом в прошлом году столичные власти и учреждения потратили более двух миллиардов рублей на посадку и содержание декоративных садов, парков и кладбищ и "услуги по планировке ландшафта". Еще 8 миллиардов ушло на расчистку территорий, в том числе от трав, кустов и деревьев.



По словам экспертов, главная проблема экосистемы столицы связана с тем, что охраной природы в Москве занимаются далекие от ее проблем люди: профессионалов по этой теме среди руководителей в департаменте охраны природы нет, а в Минприроды почти нет руководителей с биологическим образованием. А все инициативы, с которыми биологи выходили в департамент, не принимаются в расчет.



Столичные власти тратят больше двух миллиардов рублей в год на ландшафт и озеленение, однако столичная природа беднеет и деградирует. По словам биологов, за последние 10 лет был вырублен целый лес размером с Куркино и исчезла треть соловьев. Об этом пишет "Коммерсант" Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород", заложенный еще Петром I, считается в столице экзотикой, однако ландшафтные архитекторы уверяют: практически все растения сада, в особенности сирень, разные виды лип, ольхи, клена и каштанов могли бы расти и в московских дворах. Однако из столицы мало-помалу выветривается экологическое разнообразие: с берегов Борисовских и Царицынских прудов исчезли десятки растений, а лесные растения, которые могли бы расти во дворах, удерживая пыль и удаляя эффект "каменного мешка", не сажают вовсе. Вслед за растениями из традиционных мест обитания исчезают насекомые и птицы.Причиной этого является неграмотный уход за живой природой. По словам экспертов, стричь траву и выгребать листья пытаются даже на особо охраняемых территориях, которые должны содержаться исключительно в природных режимах. Биологи уже давно предупреждают о том, что опавшие листья нельзя убирать ни весной, ни осенью, поскольку они возвращают в землю питательные вещества и помогают сохранить почву, где могли бы существовать лесные травы и растения. Между тем действия коммунальщиков приводят к тому, что уже через год на убранной почве ничего не растет, а дождь превращает ее в липкую кашу. Попытки же посеять там газон ни к чему не приводят. А систематический покос травы убивает разнотравье и уничтожает десятки видов насекомых.К этому же приводит и так называемое благоустройство: из-за перепланировки 450 парков и замены естественной растительности моногазонами там существенно снизилось биологическое разнообразие, с лугов исчезают птицы, а рулонные газоны живут до первой засухи. Все это приводит к разрушению естественных экосистем. "Пока у нас не косили вдоль рек, на склонах, пока было разнотравье - было очень красиво в городе, а сейчас уныло, безжизненное пространство, эта обстановка угнетает, она вредна не только экологически, но и морально-психологически",- замечает ведущий научный сотрудник биофака МГУ и один из составителей Красной книги Москвы Ксения Авилова.Не спасает ситуацию и озеленение: ураган 29 мая повалил более 14 тысяч деревьев, многие из которых, как выяснилось, очень неустойчивы к сильным ветрам или имеют слабую корневую систему. По словам биологов, деревья либо "упакованы" в асфальт и плитку, перекрывающие доступ воздуха, либо под ними регулярно убирают листву и косят траву, а также посыпают почву реагентами, что сказывается на качестве почвы. А сама корневая система часто втиснута в небольшое пространство между подземными коммуникациями.Меняется и фауна в столице: по словам экологов, с 2006 года в столице стало несколько меньше бездомных собак, однако общее их число регулярно растет из-за животных, выбрасываемых на улицу. А после того, как стали огораживать мусорные баки и закрыли продуктовые ларьки, меньше стало мышей, крыс и тараканов, серых ворон и домовых воробьев. Многие виды птиц, напротив, урбанизируются: певчие птицы начинают петь ночью и громче, раньше созревают, выращивают потомство и умирают. При этом за последние 10 лет в столице стало на 30% меньше соловьев, которые раньше гнездились по всему городу. В Царицынском парке их число сократилось в два раза, в Коломенском - в 1,6 раза, а в Лефортовском парке и долине Яузы они исчезли совсем. Причиной этого стала замена естественной природной среды на искусственное "благоустройство".Столичные же чиновники продолжают утверждать, что Москва является "зеленым мегаполисом" , где на человека приходится 40 квадратных метров зеленых насаждений, в два раза превышая европейские показатели. Между тем съемки с воздуха говорят об обратном: по словам экологов, площадь зеленых территорий распределена очень неравномерно и по большей части приходится на парки и лесопарки. По данным "Гринпис России", в Новокосино и Марьино плотность зелени составляет 3,1–3,8 квадратных метра на человека, в 63 районах из 125 на каждого жителя приходится меньше 25 квадратных метров. А самый экологически бедный в столице - Северный округ: там на человека приходится 5 квадратных метров травы, кустов и деревьев.Такая "разноголосица" связана в том числе различиями в методиках учета: в число зеленых зон включают только насаждения общего пользования, исключают дворовые территории или учитывают сравнительно благополучную ситуацию в Новой Москве. Между тем на деле зелени в Москве с каждым годом становится меньше. Так, за последние 10–12 лет в столице исчезло примерно 800 гектаров зелени, и обещания открыть парки в промзонах остаются лишь на бумаге. При этом от массовых вырубок и укладки плитки в зеленых зонах никто отказываться не собирается.Ситуацию усугубляет превращение зеленых зон во фрагментированные экосистемы, закупоренные в анклавы, разделение парка трассами и жилыми массивами и отсутствие "природных коридоров" для животных. "Пространство сжимается до природных островов, которые постоянно обедняются. Дальше мы будем вычеркивать целые виды", - поясняет Авилова.К обеднению экосистемы приводят и действия коммунальщиков, которые пилят деревья и косят газоны как заблагорассудится, а за непокос травы работников еще и штрафуют. При этом в прошлом году столичные власти и учреждения потратили более двух миллиардов рублей на посадку и содержание декоративных садов, парков и кладбищ и "услуги по планировке ландшафта". Еще 8 миллиардов ушло на расчистку территорий, в том числе от трав, кустов и деревьев.По словам экспертов, главная проблема экосистемы столицы связана с тем, что охраной природы в Москве занимаются далекие от ее проблем люди: профессионалов по этой теме среди руководителей в департаменте охраны природы нет, а в Минприроды почти нет руководителей с биологическим образованием. А все инициативы, с которыми биологи выходили в департамент, не принимаются в расчет.



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