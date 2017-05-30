С дверей московского метро навсегда убрали таблички "Вход" и "Прохода нет" Рубрики: Метрополитен

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru



"На входных дверях поменялся стандарт на всех станциях, больше нет табличек "Вход" и "Прохода нет". Теперь есть большая белая табличка, на которой нарисована станция. Это в метрополитене останется, это в целом новый стандарт навигации", - подчеркнул Латыпов (цитата по агентству



Исполняющий обязанности заместителя начальника метрополитена Александр Курганов, в свою очередь, отметил, что во время проведения матчей Кубка конфедераций график движения поездов будет адаптирован таким образом, чтобы вывезти всех людей со стадионов без образования заторов. "Если мы будем видеть, что на платформе большое количество людей - у нас предусмотрены резервные пустые составы, которые будут выдаваться под такой момент", - сообщил представитель подземки. В московском метрополитене с сегодняшнего дня на дверях больше не будет табличек с надписью "Вход" и "Прохода нет", а вместо них теперь наклеен большой белый стикер, на котором нарисована станция, а также перечислены возможные пересадки, в том числе на английском языке. Об этом в ходе пресс-конференции в понедельник заявил первый заместитель начальника метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. Чем обусловлено такое решение с практической точки зрения, он не уточнил."На входных дверях поменялся стандарт на всех станциях, больше нет табличек "Вход" и "Прохода нет". Теперь есть большая белая табличка, на которой нарисована станция. Это в метрополитене останется, это в целом новый стандарт навигации", - подчеркнул Латыпов (цитата по агентству "Москва" ). Он также добавил, что к Кубку конфедерации на входных дверях также появились наклейки с полезной информацией о проезде в столичной подземке во время турнира.Исполняющий обязанности заместителя начальника метрополитена Александр Курганов, в свою очередь, отметил, что во время проведения матчей Кубка конфедераций график движения поездов будет адаптирован таким образом, чтобы вывезти всех людей со стадионов без образования заторов. "Если мы будем видеть, что на платформе большое количество людей - у нас предусмотрены резервные пустые составы, которые будут выдаваться под такой момент", - сообщил представитель подземки.



Предыдущая статья | Следующая статья

