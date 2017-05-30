Новое жилье по программе реновации пройдет шестиуровневую проверку

Шесть уровней проверки качества подготовили для нового жилья комфорт-класса в рамках реновации жилфонда в Москве. Об этом сообщается на сайте
столичного департамента градостроительной политики со ссылкой на главу департамента Сергея Левкина.
Первый этап, по словам Левкина, будет обеспечиваться на стадии проекта планировки: проекты будут проверять на соответствие региональным нормативам градостроительного проектирования, в том числе в части обеспечения социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. На втором этапе будет вестись контроль за соответствием разрабатываемой проектной документации действующим нормативам по звукоизоляции, комфорту помещений, безопасности. Третий уровень будет представлять собой государственную экспертизу проектной документации.
Технический заказчик, со своей стороны, будет контролировать используемые стройматериалы и выполнение всех требований, пятой гарантией станет контроль со стороны Мосгосстройнадзора. Более того, по поручению мэра столицы Сергея Собянина создана отдельная специализированная лаборатория по контролю за качеством строительства жилья по программе реновации. "И шестой этап – заключение о соответствии дома проекту с учетом полноценной работы инженерных и остальных систем. Пока этот документ не подписан, дом не получит разрешение на ввод. Прохождение всех этапов позволяет сказать, что качество новостроек для жителей пятиэтажек будет достойным", - заключил Левкин.
Напомним, попавшим в программу реновации столичным кварталам могут быть назначены архитекторы-кураторы
. Это будут профессиональные архитекторы, которые будут "нести свою личную репутационную оценку" за качество производимых работ. Они будут предлагать варианты решения, концепции, следить за дальнейшим проектированием, чтобы в итоге в квартале получилась "именная среда".
О том, что новые квартиры будут предоставлены с отделкой, ранее заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, качество отделки "будет значительно выше муниципального ремонта и будет соответствовать комфорт-классу
". Тем, кому понадобится, правительство города окажет помощь с переездом.
Власти обещают, что монолитные и панельные многоэтажки нового поколения "будут качественным жильем
, построенным по современным проектам с использованием энергосберегающих технологий". В домах предполагается возможность внутренней свободной планировки, просторные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться по лестницам. Дворы и территория вокруг домов будут благоустроены по новым стандартам, которые предусматривают создание местных парков, велодорожек, общедоступной спортивной, детской и досуговой инфраструктуры. В кварталах появятся прогулочные зоны с освещением, клумбами, лавочками и современными детскими площадками с безопасным резиновым покрытием, качелями, горками и спортивными снарядами.