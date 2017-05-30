Москвичам рекомендовали не выходить на улицу из-за усиления ветра Рубрики: Погода

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"Уважаемые москвичи и гости столицы, в условиях непогоды переждите ее в капитальном строении", - говорится в сообщении. Сильный дождь, гроза, усиление южного ветра с порывами 13-18 метров в секунду ожидается и в Подмосковье.



К настоящему моменту из-за непогоды в московских аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево" в общей сложности задержано около двух десятков рейсов, почти столько же отменено. Уходов на запасные аэродромы пока не наблюдалось. "Несмотря на непогоду, видимость в столичных аэропортах достаточная для штатного взлета и посадки. С учетом всепогодного класса аэропортов командиры воздушных судов самостоятельно принимают решения о том, садиться им в том или ином аэропорту или нет", - рассказал



Ранее в МЧС предупредили о



В МЧС рекомендовали жителям Москвы не выходить на улицу из-за ухудшения погоды. Об этом говорится на сайте столичного управления МЧС."Уважаемые москвичи и гости столицы, в условиях непогоды переждите ее в капитальном строении", - говорится в сообщении. Сильный дождь, гроза, усиление южного ветра с порывами 13-18 метров в секунду ожидается и в Подмосковье.К настоящему моменту из-за непогоды в московских аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево" в общей сложности задержано около двух десятков рейсов, почти столько же отменено. Уходов на запасные аэродромы пока не наблюдалось. "Несмотря на непогоду, видимость в столичных аэропортах достаточная для штатного взлета и посадки. С учетом всепогодного класса аэропортов командиры воздушных судов самостоятельно принимают решения о том, садиться им в том или ином аэропорту или нет", - рассказал "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.Ранее в МЧС предупредили о дожде и сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве до вечера 5 июня. При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, частичный повал деревьев. В Центре организации дорожного движения просят водителей быть более внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Для передвижения по городу рекомендуется пользоваться городским транспортом.



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