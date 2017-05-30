]]>
]]>
NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
июня
pda
Поиск
Архив

Москвичам рекомендовали не выходить на улицу из-за усиления ветра
5 июня 2017 г. | Время публикации 15:31 | Последние изменения 17:10
Рубрики: Погода  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
Moscow-Live.ru
В МЧС рекомендовали жителям Москвы не выходить на улицу из-за ухудшения погоды. Об этом говорится на сайте столичного управления МЧС.

"Уважаемые москвичи и гости столицы, в условиях непогоды переждите ее в капитальном строении", - говорится в сообщении. Сильный дождь, гроза, усиление южного ветра с порывами 13-18 метров в секунду ожидается и в Подмосковье.

К настоящему моменту из-за непогоды в московских аэропортах "Домодедово" и "Шереметьево" в общей сложности задержано около двух десятков рейсов, почти столько же отменено. Уходов на запасные аэродромы пока не наблюдалось. "Несмотря на непогоду, видимость в столичных аэропортах достаточная для штатного взлета и посадки. С учетом всепогодного класса аэропортов командиры воздушных судов самостоятельно принимают решения о том, садиться им в том или ином аэропорту или нет", - рассказал "Интерфаксу" источник в авиадиспетчерских службах.

Ранее в МЧС предупредили о дожде и сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве до вечера 5 июня. При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, частичный повал деревьев. В Центре организации дорожного движения просят водителей быть более внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а также не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций. Для передвижения по городу рекомендуется пользоваться городским транспортом.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Штормовое предупреждение объявлено в столице
5 июня 2017 г.
Штормовое предупреждение объявлено в столице
C полудня до 21:00 в Москве и ТиНАО ожидаются ливень и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и выше. По предварительным расчетам синоптиков, до утра вторника в столице может выпасть до 20% месячной нормы осадков.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
1.06.2017   12:20
6
16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
]]>
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru
liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня ]]>
Система Orphus
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 5 июня 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>