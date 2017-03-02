В центре Москвы 6 марта ограничат движение из-за подготовки к параду Победы Праздники Рубрики: Автотранспорт

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Агентство городских новостей "Москва"



Как отметили в полиции, движение будет перекрыто утром в течение двух с половиной часов: с 7:00 до 9:30. Правоохранители призывают водителей быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения. Утром в понедельник, 6 марта, в центре Москвы будет ограничено движение из-за тренировочных мероприятий, связанных с проведением парада Победы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. Ограничения затронут участок проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком.Как отметили в полиции, движение будет перекрыто утром в течение двух с половиной часов: с 7:00 до 9:30. Правоохранители призывают водителей быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.



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