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В центре Москвы 6 марта ограничат движение из-за подготовки к параду Победы
5 марта 2017 г. | Время публикации 11:04
Рубрики: Автотранспорт, Праздники  
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Агентство городских новостей "Москва"
Утром в понедельник, 6 марта, в центре Москвы будет ограничено движение из-за тренировочных мероприятий, связанных с проведением парада Победы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. Ограничения затронут участок проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком.

Как отметили в полиции, движение будет перекрыто утром в течение двух с половиной часов: с 7:00 до 9:30. Правоохранители призывают водителей быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
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