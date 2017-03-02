В центре Москвы 6 марта ограничат движение из-за подготовки к параду Победы

Утром в понедельник, 6 марта, в центре Москвы будет ограничено движение из-за тренировочных мероприятий, связанных с проведением парада Победы, сообщает "Интерфакс"
со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. Ограничения затронут участок проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком.
Как отметили в полиции, движение будет перекрыто утром в течение двух с половиной часов: с 7:00 до 9:30. Правоохранители призывают водителей быть внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.