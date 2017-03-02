Женщина и ребенок пострадали при пожаре на востоке Москвы Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Сотрудники МЧС спасли десять человек при пожаре в жилом доме на востоке Москвы. В результате инцидента пострадали два человека - женщина и ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



По словам собеседника агентства, женщина выпрыгнула с балкона квартиры, находящейся на восьмом этаже. Под наблюдением врачей при помощи санитарного вертолета пострадавшую доставили в 36-ю ГКБ. Пострадавший ребенок также был госпитализирован. Об их состоянии информации нет.



В пресс-службе городского управления МЧС уточнили, что инцидент произошел в доме номер 17 на улице Молостовых. Для спасения людей применялась автолестница и индивидуальные дыхательные аппараты.



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