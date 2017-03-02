Жильцы пятиэтажки в Северном Измайлово на две недели остались без света из-за протекшей крыши Коммунальное хозяйство Рубрики: Недвижимость

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По словам москвички, сотрудники "Жилищника" района Северное Измайлово объясняли нежелание заниматься ремонтом отсутствием необходимых строительных материалов, якобы "все разворовали". Управляющая компания присылала лишь дворника для уборки крыши и электрика, который ничего не мог сделать. "Жить в квартире невозможно. Видимо, управляющая компания ждет, когда случится пожар. У электриков нет проводов, у сантехников - труб, вместо промышленных альпинистов - дворник с лопатой без страховки", - отмечала автор петиции, требуя проверить коммунальщиков на добропорядочность.



Исправлять ситуацию "Жилищник" начал спустя день после того, как о проблеме узнали журналисты. "Оказывается, что есть профессиональные рабочие и есть материалы", - удивляется москвичка. А перед самыми выходными жильцам проблемной пятиэтажки поступило заявление от управляющей компании, в котором им обещают починить крышу и потолки в период с 15 апреля по 10 мая. Более двух недель собственники квартир в доме номер 57 по 9-й Парковой улице были вынуждены жить без электричества из-за протекшей крыши. Одна из пострадавших рассказала в своей петиции на портале Change.org , что вода буквально текла по люстрам, а проводка попросту не просыхала. При этом все попытки достучаться до коммунальных служб ни к чему не приводили, а с мертвой точки дело сдвинулось лишь после того, как ситуацию осветили городские СМИ.По словам москвички, сотрудники "Жилищника" района Северное Измайлово объясняли нежелание заниматься ремонтом отсутствием необходимых строительных материалов, якобы "все разворовали". Управляющая компания присылала лишь дворника для уборки крыши и электрика, который ничего не мог сделать. "Жить в квартире невозможно. Видимо, управляющая компания ждет, когда случится пожар. У электриков нет проводов, у сантехников - труб, вместо промышленных альпинистов - дворник с лопатой без страховки", - отмечала автор петиции, требуя проверить коммунальщиков на добропорядочность.Исправлять ситуацию "Жилищник" начал спустя день после того, как о проблеме узнали журналисты. "Оказывается, что есть профессиональные рабочие и есть материалы", - удивляется москвичка. А перед самыми выходными жильцам проблемной пятиэтажки поступило заявление от управляющей компании, в котором им обещают починить крышу и потолки в период с 15 апреля по 10 мая.



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