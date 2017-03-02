Владелец Jaguar остался без машины из-за желания подвезти двух попутчиков

На улице 3-я Владимирская в Москве двое неизвестных избили жителя столицы и угнали у него дорогой автомобиль марки Jaguar, сообщает РИАМО
со ссылкой на дежурного офицера столичного управления МВД. По словам собеседника агентства, сейчас полиция ведет поиски злоумышленников и машины.
Он также отметил, что преступление совершили двое мужчин, которых владелец Jaguar подвозил на своей машине. В результате попутчики нанесли водителю побои, ему пришлось спасаться бегством. Преступники тем временем похитили машину и скрылись в неизвестном направлении.