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Владелец Jaguar остался без машины из-за желания подвезти двух попутчиков
5 марта 2017 г. | Время публикации 11:17
Рубрики: Криминал  
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Moscow-Live.ru
На улице 3-я Владимирская в Москве двое неизвестных избили жителя столицы и угнали у него дорогой автомобиль марки Jaguar, сообщает РИАМО со ссылкой на дежурного офицера столичного управления МВД. По словам собеседника агентства, сейчас полиция ведет поиски злоумышленников и машины.

Он также отметил, что преступление совершили двое мужчин, которых владелец Jaguar подвозил на своей машине. В результате попутчики нанесли водителю побои, ему пришлось спасаться бегством. Преступники тем временем похитили машину и скрылись в неизвестном направлении.
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