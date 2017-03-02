Владелец Jaguar остался без машины из-за желания подвезти двух попутчиков Рубрики: Криминал

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Он также отметил, что преступление совершили двое мужчин, которых владелец Jaguar подвозил на своей машине. В результате попутчики нанесли водителю побои, ему пришлось спасаться бегством. Преступники тем временем похитили машину и скрылись в неизвестном направлении. На улице 3-я Владимирская в Москве двое неизвестных избили жителя столицы и угнали у него дорогой автомобиль марки Jaguar, сообщает РИАМО со ссылкой на дежурного офицера столичного управления МВД. По словам собеседника агентства, сейчас полиция ведет поиски злоумышленников и машины.Он также отметил, что преступление совершили двое мужчин, которых владелец Jaguar подвозил на своей машине. В результате попутчики нанесли водителю побои, ему пришлось спасаться бегством. Преступники тем временем похитили машину и скрылись в неизвестном направлении.



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