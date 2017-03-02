Профсоюз медработников сегодня проведет акцию против закрытия столичных психбольниц

18 декабря 2016 г. На Суворовской площади пройдут одиночные пикеты против реорганизации психиатрических клиник

В результате реорганизации тысячи пациентов могут оказаться на улице, а множество квалифицированных врачей - остаться без работы. В следующее воскресенье состоится митинг, посвященный этой проблеме, в формате встречи с депутатом.