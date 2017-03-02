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Мэрия повесит датчики на щетки тракторов после скандала с фиктивной уборкой улиц
5 марта 2017 г. | Время публикации 14:53
Рубрики: Коммунальное хозяйство  
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Фото NEWSru.com
Столичный Департамент ЖКХ после истории с коммунальными службами, которые обязывали трактористов изображать уборку снега даже в отсутствие осадков, решил отслеживать не только движение спецтехники, но также и состояние щеток, вакуумных установок и поливалок. Для этого, как пишет в своем блоге муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский, на 4 тысячи тракторов повесят специальные датчики.

Барановский отметил, что информация о соответствующем конкурсе уже размещена на сайте госзакупок. На специальные датчики из городского бюджета планируется выделить до 44,6 миллиона рублей, а срок выполнения контракта составляет 281 календарный день, то есть власти таким образом готовятся к следующей зиме.

По мнению муниципального депутата, деньги будут потрачены впустую, и проблемы с "глонассящими" тракторами новая инициатива мэрии не решит. "На каждый хитрый болт найдется хитрая гайка. Чиновники ставили задачу перед "Жилищниками" полностью покрывать техникой площадь механической уборки района. Ну они и покрывали. Показатель был количественный, и он выполнялся - заданную площадь тракторы проезжали. Так же будет и с датчиками на щетках. Щетка должна работать весь день - и она будет работать. А как и где она будет работать - это уже другой вопрос", - подчеркнул Барановский.

Напомним, скандал вокруг фиктивной уборки снега на улицах Москвы разгорелся в начале февраля этого года. Тогда выяснилось, что коммунальные службы обязывали трактористов изображать уборку снега даже в отсутствие осадков или без нужных для очистки дорог приборов. Делалось это для того, чтобы техника курсировала по маршрутам, а перемещения фиксировались через спутниковую систему ГЛОНАСС. Когда информация об этом стала достоянием общественности, выяснилось, что руководители ГБУ "Жилищник" занимаются подобными аферами и в других районах города.
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