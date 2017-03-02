Мэрия повесит датчики на щетки тракторов после скандала с фиктивной уборкой улиц

25 января 2017 г. В Северном Измайлово тракторам без щеток пришлось имитировать уборку снега из-за ГЛОНАСС

Снегоуборочная техника вхолостую наматывала круги по двору, изображая бурную деятельность. Оказалось, что в "Жилищнике" закончились щетки, но на машинах установлены спутниковые датчики, поэтому приходится "работать".