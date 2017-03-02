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Активисты вывесили плакат "Путин - это война" возле площади трех вокзалов
5 марта 2017 г. | Время публикации 16:59
Рубрики: Общество  
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Днем в воскресенье на Комсомольской площади, также известной как площадь трех вокзалов, были задержаны три активиста, которые вывесили на мосту неподалеку плакат "Путин - это война. Путин - это смерть", сообщает портал "ОВД-Инфо". По словам задержанных, им собираются предъявить обвинения по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия).

Стали известны имена задержанных: Павел Кузнецов, Екатерина Рыжик и Николай Игроков, у которого при себе не было паспорта. По словам журналиста Дениса Стяжкина, активисты успели вывесить растяжку, как буквально через пару минут подъехали полицейские. Также оперативно стражи порядка сняли баннер с моста, отметил Стяжкин на своей странице в Facebook.

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