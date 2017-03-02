Активисты вывесили плакат "Путин - это война" возле площади трех вокзалов Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter YouTube / Новости Без Вранья



Стали известны имена задержанных: Павел Кузнецов, Екатерина Рыжик и Николай Игроков, у которого при себе не было паспорта. По словам журналиста Дениса Стяжкина, активисты успели вывесить растяжку, как буквально через пару минут подъехали полицейские. Также оперативно стражи порядка сняли баннер с моста,



Днем в воскресенье на Комсомольской площади, также известной как площадь трех вокзалов, были задержаны три активиста, которые вывесили на мосту неподалеку плакат "Путин - это война. Путин - это смерть", сообщает портал "ОВД-Инфо" . По словам задержанных, им собираются предъявить обвинения по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия).Стали известны имена задержанных: Павел Кузнецов, Екатерина Рыжик и Николай Игроков, у которого при себе не было паспорта. По словам журналиста Дениса Стяжкина, активисты успели вывесить растяжку, как буквально через пару минут подъехали полицейские. Также оперативно стражи порядка сняли баннер с моста, отметил Стяжкин на своей странице в Facebook.



Предыдущая статья | Следующая статья

