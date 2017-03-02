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Ярмарки выходного дня откроются в столице с 7 апреля
5 марта 2017 г. | Время публикации 09:00
Рубрики: Городская инфраструктура  
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В Москве с 7 апреля возобновляют работу ярмарки выходного дня. Как сообщается на портале правительства Москвы, в этом году на 102 ярмарках выходного дня можно будет приобрести фермерские овощи и другие продукты отечественных сельхозпроизводителей, а также продовольственные товары из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.

Заявку на бесплатное участие в ярмарке выходного дня на первую сессию 7 апреля по 2 июля можно подать с 14 по 28 марта в электронном виде с помощью портала mos.ru. Список адресов ярмарок опубликован на сайте столичного департамента торговли.

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