Ярмарки выходного дня откроются в столице с 7 апреля Рубрики: Городская инфраструктура

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Заявку на бесплатное участие в ярмарке выходного дня на первую сессию 7 апреля по 2 июля можно подать с 14 по 28 марта в электронном виде с помощью портала mos.ru. Список адресов ярмарок опубликован



В Москве с 7 апреля возобновляют работу ярмарки выходного дня. Как сообщается на портале правительства Москвы, в этом году на 102 ярмарках выходного дня можно будет приобрести фермерские овощи и другие продукты отечественных сельхозпроизводителей, а также продовольственные товары из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии.Заявку на бесплатное участие в ярмарке выходного дня на первую сессию 7 апреля по 2 июля можно подать с 14 по 28 марта в электронном виде с помощью портала mos.ru. Список адресов ярмарок опубликован на сайте столичного департамента торговли.



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