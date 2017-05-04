Выступающий против реновации муниципальный депутат Евгений Будник решил побороться за пост мэра Москвы

Муниципальный депутат Басманного района Москвы Евгений Будник объявил о намерении принять участие в борьбе за пост мэра столицы в 2018 году. На своей нынешней должности Будник отметился борьбой с ущемляющей права автомобилистов политикой городского департамента транспорта и произволом застройщиков, а также действиями по защите городских объектов культурного наследия.
Как отметила на своей странице в Facebook
соратница Будника Юлия Каблинова, для выдвижения кандидату необходимо пройти так называемый "муниципальный фильтр" - собрать подписи 110-115 муниципальных депутатов и около 75 тысяч подписей избирателей. Поскольку бороться за пост градоначальника Будник планирует в порядке самовыдвижения, подготовку к выборам он вместе с командой начал уже сейчас: без партийной поддержки собрать подписи куда сложнее.
Будник был одним из организаторов прошлогодних акций
против расширения зон платных парковок и вместе с другими активистами основал движение "СтопЛиксутов"
, выступающее за отставку главы столичного дептранса, заммэра Максима Ликсутова. Кроме того, Будник активно боролся за сохранение Таганской АТС
на Покровском бульваре, когда мэрия решила возвести на месте этого исторического здания небоскреб. В своем районе муниципальный депутат защищал дворы, которые чиновники то и дело норовили
отдать под застройку.
Отметим, что после того, как столичные власти анонсировали программу сноса жилья, Будник неоднократно выступал с ее критикой. Он, в частности, говорил, что мэр Москвы Сергей Собянин дает жителям обещания, которые не подкреплены официальными документами, предлагая поверить мэрии на слово. Кроме того, Будник обратил внимание на тот факт, что городские чиновники абсолютно ничего не говорят об учете интересов жителей домов, которые окажутся поблизости от кварталов реновации.
"Он (Собянин) планирует поменять сложившийся уклад жизни людей, изменить привычную среду обитания, будут вырублены взрослые деревья, увеличится количество жителей, машин, нагрузка на инфраструктуру. Место, где живут сейчас люди, станет совсем другим. Возможно, не таким, каким его хотят видеть. Как мэр собирается компенсировать эти потери жителям? И возможно ли это компенсировать в принципе?" - заявил
Будник.
Напомним, на выборах 2013 года действующий мэр Сергей Собянин получил 51,37 процента голосов. Второе место тогда занял оппозиционер Алексей Навальный, получив поддержку 27,24 процента избирателей. Цифры могли быть иными, если бы москвичи активнее шли голосовать: явка тогда составила всего 32,03 процента.