Выступающий против реновации муниципальный депутат Евгений Будник решил побороться за пост мэра Москвы

18 августа 2016 г. Дворы москвичей за их спиной передают третьим лицам

Все территории общего пользования под угрозой передачи третьим лицам, пишет муниципальный депутат Басманного района. Так, мэрия внезапно "подарила" часть двора с площадками на Старой Басманной улице "Газпрому".