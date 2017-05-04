Коммерческие автобусы украсят флагами, георгиевскими лентами и наклейками с символикой Дня Победы

4 мая 2017 г. Более 50 зданий получат праздничную подсветку в честь Дня Победы

Динамическую подсветку можно будет увидеть на улицах Тверская и 1-я Тверская-Ямская, проспекте Мира и Ленинском проспекте, на улицах Новый Арбат и Большая Полянка. Здания подсветят в цвета георгиевской ленты и триколора.