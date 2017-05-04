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День Победы в этом году станет самым холодным с начала века
5 мая 2017 г. | Время публикации 13:07
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
День Победы в Москве в этом году станет самым холодным в XXI веке. Температура воздуха днем понизится до 3-8 градусов, а ночью - до минус 2 - плюс 3 градусов. Об этом сообщили в Росгидромете.

"Самым холодным 9 мая, по данным метеостанции ВДНХ, было в 1988 году, тогда было всего лишь 6,5 градуса. В последний раз дневная температура ниже 10 градусов 9 мая была в 1999 году, тогда отмечалось 7,5 градуса, холодной была и ночь, с заморозками до минус 3,8", - отмечают метеорологи.

При этом самым дождливым 9 мая было в 1978 году, когда выпало 11,6 миллиметра осадков, а в последний раз дождливым День Победы был в 2012 году - 8,5 миллиметров осадков. Накануне праздника, 8 мая, синоптики обещают небольшие, а 9 мая - умеренные осадки.
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