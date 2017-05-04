Московских водителей призвали смириться с отсутствием "автомобильного счастья" - его не будет никогда Рубрики: Автотранспорт

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Председатель общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин заявил, что жителям столицы улучшения ситуации можно не ждать. "Надо потерпеть, в какие-то дни обойтись метрополитеном, думаю, что ничего страшного не случится. В Москве асфальтированного пространства по международным меркам очень мало. В рамках проекта "Моя улица" во многих местах асфальт перераспределим, например, в пользу пешеходов, это означает, что в Москве автомобильного счастья не будет никогда, абсолютно не зависимо от фамилии экспертов, начальников, прогрессивных журналистов. Это физический факт. Да, надо просто нашим 4 миллионам автомобилистов привыкать к тому, что мобильность в Москве очень ограничена", - подчеркнул Блинкин.



Координатор движения "Синие ведерки" Дмитрий Зворыкин, впрочем, считает, что все проблемы вызваны "ужасной реализацией" программы благоустройства, тем, что "полцентра раскопали и бросили". "Мне кажется, что назрел свод правил о том, что если вы ремонтируете улицу, то вы согласовываете некое ограничение движения, и есть плановая продолжительность этого ограничения. Если подрядчик не вписывается в сроки, то, мне кажется, что ему необходимо платить какой-то штраф. В Москве очень много мест, где рукотворные проблемы не потому, что кто-то украл триллионы на строительстве шоссе, а потому, что просто никто не подумал", - подчеркнул Зворыкин. В связи с работами по программе "Моя улица" средняя скорость движения в центре Москвы снизилась более чем на 50 процентов. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) сегодня заявили, что водителям следует использовать для транзитных поездок Третье транспортное кольцо, заранее выбирать пути объезда, а также готовиться к тому, что время в пути может оказаться существенно больше запланированного. По мнению экспертов, опрошенных "Коммерсантом" , даже после благоустройства транспортная ситуация лучше не станет: дорожные проблемы столицы не исчезнут никогда.Как сообщал "Интерфакс" , основные затруднения из-за ремонта дорог наблюдаются на Садовом и Бульварном кольцах, а также на улицах, прилегающих к ним. В центральной части города в утренний час пик движение обычно оценивается в шесть-семь баллов (такие данные озвучивает ЦОДД), в вечерний час пик заторы внутри Третьего транспортного кольца достигают восьми-девяти баллов. Кроме того, на 20 процентов увеличилось количество и продолжительность задержек в движении наземного общественного транспорта в районах проведения работ.Председатель общественного совета Минтранса России Михаил Блинкин заявил, что жителям столицы улучшения ситуации можно не ждать. "Надо потерпеть, в какие-то дни обойтись метрополитеном, думаю, что ничего страшного не случится. В Москве асфальтированного пространства по международным меркам очень мало. В рамках проекта "Моя улица" во многих местах асфальт перераспределим, например, в пользу пешеходов, это означает, что в Москве автомобильного счастья не будет никогда, абсолютно не зависимо от фамилии экспертов, начальников, прогрессивных журналистов. Это физический факт. Да, надо просто нашим 4 миллионам автомобилистов привыкать к тому, что мобильность в Москве очень ограничена", - подчеркнул Блинкин.Координатор движения "Синие ведерки" Дмитрий Зворыкин, впрочем, считает, что все проблемы вызваны "ужасной реализацией" программы благоустройства, тем, что "полцентра раскопали и бросили". "Мне кажется, что назрел свод правил о том, что если вы ремонтируете улицу, то вы согласовываете некое ограничение движения, и есть плановая продолжительность этого ограничения. Если подрядчик не вписывается в сроки, то, мне кажется, что ему необходимо платить какой-то штраф. В Москве очень много мест, где рукотворные проблемы не потому, что кто-то украл триллионы на строительстве шоссе, а потому, что просто никто не подумал", - подчеркнул Зворыкин.



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