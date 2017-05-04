Крупный пожар третьего ранга сложности охватил выселенное здание в Лубянском проезде Рубрики: Происшествия

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К 10:30 ранг пожара удалось снизить до первого, сообщается в



Площадь пожара за время тушения выросла с 500 до 3 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают 50 единиц пожарно-спасательной техники и 158 человек личного состава. Также работает вертолет Московского авиационного центра. Горящее здание находится во дворах. Пожарные подводят к нему технику с выдвижными лестницами для тушения возгорания на верхнем, третьем этаже. По Лубянскому проезду протянуты пожарные рукава.



Информации о пострадавших не поступало. Из ближайших домов эвакуируют людей. Автомобилистов просят на время отказаться от поездок в район Лубянки. На время тушения пожара полностью перекрыто движение транспорта по Лубянскому проезду и Славянской площади. Сотрудники ГИБДД обеспечивают проезд спецтехники к месту возгорания, передает



Правый ряд в районе дома19 занят спасательной техникой, сообщается в



Слушатели радиостанции



Видео пожара публикует



Крупный пожар произошел в выселенном здании в центре Москвы по адресу: Лубянский проезд, 19. Сообщение о задымлении поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве в 8:26. В 9:20 пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных, сообщается на сайте ведомства.К 10:30 ранг пожара удалось снизить до первого, сообщается в Twitter столичного управления МЧС. Как уточнил РБК дежурный ГУ МЧС по Москве, сначала в здании загорелся мусор.Площадь пожара за время тушения выросла с 500 до 3 тысяч квадратных метров. На месте происшествия работают 50 единиц пожарно-спасательной техники и 158 человек личного состава. Также работает вертолет Московского авиационного центра. Горящее здание находится во дворах. Пожарные подводят к нему технику с выдвижными лестницами для тушения возгорания на верхнем, третьем этаже. По Лубянскому проезду протянуты пожарные рукава.Информации о пострадавших не поступало. Из ближайших домов эвакуируют людей. Автомобилистов просят на время отказаться от поездок в район Лубянки. На время тушения пожара полностью перекрыто движение транспорта по Лубянскому проезду и Славянской площади. Сотрудники ГИБДД обеспечивают проезд спецтехники к месту возгорания, передает "Интерфакс" . Водителям рекомендуется заранее выбирать маршруты объезда.Правый ряд в районе дома19 занят спасательной техникой, сообщается в Twitter департамента транспорта Москвы. Проезд автомобилей возможен только по одной полосе. Объехать участок можно по Бульварному кольцу. В связи с возгоранием автобусы маршрутов м2, м5, м9, 38, 101, 144, 158, 904 и троллейбусы м7, м7к, м8 следуют измененной трассой.Слушатели радиостанции "Говорит Москва" сообщают, что горит дом старой постройки. Рядом находится Московская хоральная синагога и Федерация еврейских общин. Судя по "Яндекс.Картам", по адресу Лубянский проезд, 19 находятся несколько строений под разными номерами. В них располагаются десятки организаций: кафе, бары, салоны красоты, турагентства, авторская мастерская и другие.Видео пожара публикует РЕН ТВ . На кадрах видно, что огонь охватил все здание, пламя вырывается из окон.



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