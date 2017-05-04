Ряд улиц перекроют в Москве в субботу из-за заезда мотоциклистов Рубрики: Автотранспорт

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Кроме того, с 11:00 до 12:00 будут также перекрыты Самотечная эстакада, Садовая-Каретная улица, Садовая-Триумфальная улица, Большая Садовая улица, Садовая-Кудринская улица, Новинский бульвар, Смоленский бульвар, Зубовский бульвар, Валовая улица, Зацепский Вал, Ульяновская эстакада, улица Земляной Вал, Садовая-Черногрязская улица, проспект Мира, дублер проспекта Мира, Останкинский проезд, улица Бориса Галушкина. Участок будет открыт по мере прохождения мотоколонны. Праздник "Москва – город для мотоциклистов" пройдет в столице 6 мая, в рамках мероприятия несколько улиц города перекроют. Как сообщается на сайте столичного департамента транспорта, в связи со сбором участников мероприятия с 09:00 до 11:00 перекроют проспект Академика Сахарова.Кроме того, с 11:00 до 12:00 будут также перекрыты Самотечная эстакада, Садовая-Каретная улица, Садовая-Триумфальная улица, Большая Садовая улица, Садовая-Кудринская улица, Новинский бульвар, Смоленский бульвар, Зубовский бульвар, Валовая улица, Зацепский Вал, Ульяновская эстакада, улица Земляной Вал, Садовая-Черногрязская улица, проспект Мира, дублер проспекта Мира, Останкинский проезд, улица Бориса Галушкина. Участок будет открыт по мере прохождения мотоколонны.



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