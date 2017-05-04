Оппозиция призывает москвичей к районным протестам против реновации и готовит общий митинг 28 мая

4 мая 2017 г. В Общественной палате Москвы предложили "отрубать руки" противникам реновации

С таким заявлением выступила представитель столичного фонда капремонта Вера Москвина. Она также призвала "прекратить игры в демократию" и отобрать у народа право "что-то там решать", сорвав тем самым аплодисменты зала.