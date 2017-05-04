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Власти назвали улицы, на которых чаще всего нарушают правила парковки
5 мая 2017 г. | Время публикации 08:23
Рубрики: Автотранспорт  
Сюжет: Парковки: законные и незаконные
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Moscow-Live.ru
Власти Москвы составили список улиц, где автомобилисты чаще всего нарушают правила парковки. Как сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов, самыми проблемными в части нарушений оказались Цветной бульвар и улица Петровка.

"Составлен список улиц, где чаще всего нарушают правила парковки. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано на Цветном бульваре. С начала года отсюда было перемещено около полутора тысяч неправильно припаркованных автомобилей", - сказал Ликсутов. Далее в списке идет улица Петровка (1423 автомобиля), Пресненская набережная (1381 автомобиль), проспект Мира (1318 автомобилей) и Профсоюзная улица (1308 автомобилей).

"Просим автовладельцев быть более внимательными, оставлять автомобили только в разрешенных местах, чтобы не создавать препятствий пешеходам и другим участникам дорожного движения", - заявил заммэра. По его словам, ежедневно в столице перемещаются на штрафстоянки около 800 машин, всего же по столице ежедневно передвигается 3,6 миллиона машин.

Между тем столичная прокуратура регулярно находит нарушения в работе парковочных служб. В начале года сообщалось, что столичные парковочные службы в 2016 году допустили около 200 нарушений законодательства, неправомерно штрафуя водителей за неуплату парковки. Эксперты считают, что в действительности нарушений больше, но многие автомобилисты не хотят связываться с их обжалованием. В мэрии возражают, что на фоне общего числа штрафов количество отмененных постановлений в "пределах погрешности". В СК РФ поступил депутатский запрос с просьбой провести доследственную проверку по факту нарушений, допущенных при расчете тарифа на эвакуацию автомобилей. Однако сами парковщики заявили, что работают на грани рентабельности. По их словам, стоимость перемещения авто обходится фирме < href="http://newsmsk.com/article/09feb2017/rentabelnostevaq.html">в 8 тысяч рублей, тогда как нарушители платят всего 5 тысяч.
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