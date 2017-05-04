Власти назвали улицы, на которых чаще всего нарушают правила парковки

9 февраля 2017 г. Обиженные жалобами на тарифы, московские эвакуаторщики заявили, что и так работают на грани рентабельности

В компании "Мосгорлогистик" заявили, что депутат Лысаков, попросивший СК проверить тарифы на эвакуацию, не знает, что стоимость перемещения машины обходится фирме в 8 тысяч рублей, тогда как автомобилисты платят лишь 5 тысяч.