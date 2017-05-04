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Выходные в столице будут прохладными и дождливыми
5 мая 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
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Moscow-Live.ru
Холодная и влажная для мая погода придет в Москву в праздничные выходные. В субботу, 6 мая, будет облачно, днем местами кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр Ночью в Москве около 5 градусов тепла, по области 1-6. Днем кратковременный всплеск тепла повысит показания термометров до 16-18 градусов и 14-19 соответственно. Местами порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

В последующие дни столичный регион окажется в тыловой части обширного циклона. В воскресенье, 7 мая, резко похолодает. Ночью местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха до 2-4 в столице и минус 1 – плюс 4 по области. Днем в Москве не теплее 8-10 градусов, в Подмосковье 5-10.

В понедельник, 8 мая, будут небольшие осадки. Ночью минус 4 – плюс 1, днем 5-10 градусов. Новый циклон станет причиной холодной погоды в День Победы. Ночью температура воздуха составит около нуля градусов, в воздухе могут появиться отдельные снежинки. Днем местами кратковременный дождь, температура около 8-10 градусов. Атмосферное давление в этот день будет низким.
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Пятница, 5 мая 2017 г. // Последняя новость 20:00
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