Выходные в столице будут прохладными и дождливыми Рубрики: Погода

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Moscow-Live.ru Холодная и влажная для мая погода придет в Москву в праздничные выходные. В субботу, 6 мая, будет облачно, днем местами кратковременный дождь, сообщает Гидрометцентр Ночью в Москве около 5 градусов тепла, по области 1-6. Днем кратковременный всплеск тепла повысит показания термометров до 16-18 градусов и 14-19 соответственно. Местами порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.



В последующие дни столичный регион окажется в тыловой части обширного циклона. В воскресенье, 7 мая, резко похолодает. Ночью местами пройдут небольшие осадки, температура воздуха до 2-4 в столице и минус 1 – плюс 4 по области. Днем в Москве не теплее 8-10 градусов, в Подмосковье 5-10.



В понедельник, 8 мая, будут небольшие осадки. Ночью минус 4 – плюс 1, днем 5-10 градусов. Новый циклон станет причиной холодной погоды в День Победы. Ночью температура воздуха составит около нуля градусов, в воздухе могут появиться отдельные снежинки. Днем местами кратковременный дождь, температура около 8-10 градусов. Атмосферное давление в этот день будет низким.



Предыдущая статья

