Путин призвал учитывать при реновации пожелания граждан и обходиться "без силы"

Реализация программы реновации должна проводиться во благо людей и в соответствии с действующим законодательством. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения основных социально-экономических показателей. Текст выступления опубликован на сайте Кремля
.
Комментируя предложение лидера коммунистической партии Геннадия Зюганова распространить опыт Москвы на другие регионы, глава государства назвал реновацию "хорошим опытом". "Надо только чтобы должным образом и эти идеи были воплощены на благо людей, а не во вред, - заметил Путин. - Здесь есть проблемы, о которых мы знаем, мы с мэром Москвы об этом уже говорили. Надеюсь, все будет скорректировано в соответствии с пожеланиями граждан".
"Еще раз хочу повторить, ничего не должно быть сделано с помощью силы, все должно осуществляться в рамках действующего закона. Нельзя нарушать фундаментальные права граждан, в том числе и в сфере их имущественных прав. Но, конечно, идея (реновации жилья) хорошая и перспективная, и об этом нужно будет подумать", - подчеркнул Путин.
Кроме того, президент назвал первостепенной задачей решение проблемы аварийного жилья с учетом роста его объемов, потребовав своевременно проводить текущий и капитальный ремонт зданий. "Понятно, что это тоже отвлекает определенные ресурсы, и, может быть, сразу все не сделать, - сказал он. - Но все-таки это такая серьезная вещь. И прошу вас иметь это в виду".
Ранее Путин поручил правительству вместе с депутатами Госдумы обеспечить прохождение в парламенте такого закона о реновации, который обеспечивал бы права граждан. Если же это условие не будет выполнено, глава государства не станет подписывать этот документ
. Через неделю после этого, 3 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил перенести на июль рассмотрение законопроекта во втором чтении, ранее запланированное на май.
В Госдуме, где готовится ко второму чтению законопроект о реновации жилищного фонда в Москве, считают, что подобные программы могут быть переняты российскими регионами, а также крупными городами страны, в том числе и Санкт-Петербургом. С предложением распространить программу на всю страну выступали члены фракции "Единая Россия", а также лидеры фракций КПРФ и "Справедливая Россия" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов. На середину мая в Госдуме запланированы слушания на эту тему с участием представителей регионов.
В Совете Федерации также считают, что московскую программу по сносу "хрущевок" надо распространить на всю страну. А после 2020 года программа реновации может быть реализована в Подмосковье
: губернатор Андрей Воробьев заявил, что для области сейчас крайне важно внимательно следить за событиями в Москве и учитывать столичный опыт по расселению домов.
Кроме того, в этом году программа реновации ветхого жилья начнется и в Новой Москве
. Руководитель департамента новых территорий Владимир Жидкин отмечал, что здесь речь идет не о сносе и строительстве новых домов, а о расселении. Программа реновации ветхого фонда в Новой Москве будет проходить отдельно от "старой" Москвы. Списки только формируются, но уже ясно, что программа затронет около 250 домов. В первую очередь это аварийные дома, а также "хрущевки", кирпичные пятиэтажки 1960-70-х годов и бараки в один-два этажа, которые строились в советское время как ведомственное жилье.