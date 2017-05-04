Путин призвал учитывать при реновации пожелания граждан и обходиться "без силы"

4 мая 2017 г. Власти Подмосковья задумались о сносе пятиэтажек, вдохновившись столичной "реновацией"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до "хрущевок" власти региона доберутся после 2020 года, когда завершится действующая программа расселения бараков. А пока Подмосковье будет учиться у Москвы.