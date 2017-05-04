Москвичам рассказали, откуда салют в День Победы будет смотреться эффектнее всего Рубрики: Праздники

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По словам артиллериста, салют в честь празднования Дня Победы будет произведен с 16 точек, утвержденных правительством Москвы. Все места проведения салютов и фейерверков указаны на



Со смотровой площадки на Воробьевых горах можно наблюдать сразу за шестью-семью салютными точками, расположенными по всему городу. Все пусковые установки размещаются с разным углом наклона, за счет чего заряды выстреливаются веером. Со смотровой площадки это смотрится наиболее эффектно еще и потому, что салют отражается в Москве-реке. На самих Воробьевых горах орудий не будет, их спустили на Лужнецкую набережную.



Как пояснил глава дивизиона, программа запуска меняется ежегодно, а "двух одинаковых салютов не бывает". У каждого заряда есть свое имя: "Хризантема" раскрывается раскрывается разноцветными лепестками, "Плакучая ива" опадает цветными нитями как ветки дерева, заряд "Восход" напоминает восход солнца, когда небо заливается ярким светом. Есть заряды с женскими именами: "Алиса", "Полина". Продолжительность салюта в День Победы неизменна – 10 минут. Из артиллерийских орудий производится 30 залпов с интервалом в 20 секунд.



Командир гвардейского салютного дивизиона полковник Вячеслав Парадников рассказал журналистам "Известий" , из какой точки Москвы лучше всего наблюдать за праздничным салютом по случаю празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.По словам артиллериста, салют в честь празднования Дня Победы будет произведен с 16 точек, утвержденных правительством Москвы. Все места проведения салютов и фейерверков указаны на портале открытых данных . Одно из самых удачных мест для просмотра находится на Поклонной горе рядом с монументом Победы, сообщил Парадников. С этой позиции можно смотреть на салют и наблюдать за работой артиллерийских расчетов. "И грохнет, как надо, и адреналин почувствуешь, и красоту салюта увидишь", - пояснил он. Подсвечивать салют будут прожекторы, как в годы войны.Со смотровой площадки на Воробьевых горах можно наблюдать сразу за шестью-семью салютными точками, расположенными по всему городу. Все пусковые установки размещаются с разным углом наклона, за счет чего заряды выстреливаются веером. Со смотровой площадки это смотрится наиболее эффектно еще и потому, что салют отражается в Москве-реке. На самих Воробьевых горах орудий не будет, их спустили на Лужнецкую набережную.Как пояснил глава дивизиона, программа запуска меняется ежегодно, а "двух одинаковых салютов не бывает". У каждого заряда есть свое имя: "Хризантема" раскрывается раскрывается разноцветными лепестками, "Плакучая ива" опадает цветными нитями как ветки дерева, заряд "Восход" напоминает восход солнца, когда небо заливается ярким светом. Есть заряды с женскими именами: "Алиса", "Полина". Продолжительность салюта в День Победы неизменна – 10 минут. Из артиллерийских орудий производится 30 залпов с интервалом в 20 секунд.



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