Движение транспорта вокруг аэропорта Шереметьево ограничат до августа

26 октября 2016 г. Транспортную схему вокруг "Шереметьево" изменят из-за нехватки денег

Вместо дополнительной железнодорожной ветки из Лобни в северную группу терминалов "Шереметьево" могут быть организованы рельсовые шаттлы от конечной остановки аэроэкспрессов. Это может существенно удешевить проект.