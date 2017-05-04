Прособянинские СМИ рассказали о штурме префектуры ЦАО и "слезах" на стихийных сходах за снос жилья в Москве

За последние два дня в Москве прошло 64 "стихийных народных схода" в поддержку сноса домов, которые не попали в списки для голосования по программе реновации. В акциях приняли участие около 6 тысяч человек. Об этом сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
– Районные СМИ пишут о штурме префектуры ЦАО и цитируют провластных активистов
По данным агентства, добиваться расширения программы реновации намерены жители Измайлово, Тушино, Зюзино, Сокольники, Таганский, Южнопортовый, Басманный, Тимирязевский. "Люди... решились выйти на улицу, чтобы потребовать от властей исправления ошибок", – говорится в материале. Участники сходов говорят, что условия жизни в их домах "совершенно не соответствуют современным стандартам комфорта". Конкретные адреса домов в материале не приводятся.
Люди, высказывания которых приводит агентство, рассказывают, что живут в аварийных домах, которые нужно сносить, а не ремонтировать. Жительница дома коридорного типа в Басманном районе сообщила, что расселение им обещали еще 20 лет назад, а в программу реновации не включили. "У нас там везде грибок, у детей приобретенные аллергические заболевания. У нас ползают крысы, тараканы, клопы, коридоры покрыты панелями из ацэида – он абсолютно ядовитый, особенно в жару", – рассказала женщина.
Жители Таганского района, по данным агентства, требуют включить их дома в список независимо от этажности. Жительница некого столетнего дома заявила, что после ремонта крыши здание пошло трещинами, и оно "может сложиться как карточный домик". В Зюзино собрание жителей и муниципальной власти прошло на Болотниковской улице, участвовали почти 200 жителей двух домов. "Из толпы присутствующих был отчетливо слышен лозунг: "Снесите наш дом! Снесите наш дом!" – цитирует АГМ.
Старшая по дому 3 на улице Астрадамская Ольга Верясова сообщает, что ремонт не помогает: "Уже пошли трещины по наружным стенам, образовываются свищи между стенами. Постоянно заливает подвалы, из-за сырости разрастается грибок. Канализация проведена между двумя квартирами, из-за чего возникают постоянные засоры". По данным агенства, активисты связываются между собой и готовят "масштабную акцию
" в парке "Сокольники" вечером 5 мая.Районные СМИ: большинство москвичей - за программу реновации и ее скорейшее начало
Новость о "стихийных сходах" принялись активно перепечатывать сайты районных изданий, финансируемые мэрией из городского бюджета. В сообщениях говорится, что акции прошли "по всей Москве". Добавляются и подробности, которых нет в первоисточнике. Так, по сведениям районных сайтов, "больше всего протестовали жители центра Москвы, активисты брали штурмом префектуру. Здесь чудом удалось избежать драк".
Подробности приводит интернет-газета "Вести Метрогородка"
(район находится на востоке столицы): "Острее всего ситуация оказалась возле префектуры ЦАО, где группа активистов попыталась даже взять ее штурмом. Женские крики, маты и слезы. Люди на взводе. Чудом удается избежать драки".
Газета Красносельского района "Красное село"
пишет, что жители района Басманный и Замоскворечье "пожаловались на неудовлетворительное состояние домов, отсутствие удобств и опасность зданий". Завершилось мероприятие встречей с префектом ЦАО, где была подписана петиция за расселение, говорится в заметке.
"На данный момент большинство жителей Москвы выступают в поддержку реализации программы", – утверждает сайт районной интернет-газеты "На Варшавке. Чертаново Центральное"
. "По мнению жителей, программа реновации ветхого жилфонда столицы должна начаться как можно раньше, списки программы должны быть пополнены множеством домов, которые еще не включены в программу", – пишут "Будни Сокольников"
.
"Большинство участников митингов полагают, что их дома достаточно старые для того, чтобы попасть в предварительный список на снос. Ведь состояние этих домов внушает их жителям обоснованную тревогу. Дело в том, что многие дома были построены более 50 лет назад. Они не рассчитаны на более длительный срок эксплуатации. В то же время, такие дома в составленный предварительный список не попали. По словам москвичей, некоторым домам в столице уже более 100 лет!" – подчеркивает сайт "На западе Москвы. Фили-Давыдково"
.
На сайте газеты "Наш район Южнопортовый"
приводятся слова жительницы 19-го дома по улице Петра Романова Рады Николаевской: "Наш дом, построенный в 49 году, был признан ветхим еще в 90-х. Уже 16 лет мы пишем письма, спрашивая, когда же нас переселят". Москвичка поясняет, что дом представляет угрозу не только жителям, но и случайным прохожим, так как балконы покрыты трещинами и могут обвалиться.
Газета "Южные горизонты"
цитирует жителя Зюзино Тихона Игнаткина – администратора группы "За снос" в социальной сети "Вконтакте", который является членом молодежной палаты
и имеет отношение к московским властям. "Лично мой дом попал под программу реновации, но я очень болезненно воспринимаю ситуацию, когда какие-то дома не включили в списки на снос, – заявил Игнаткин. – Сами видите, в каком он состоянии (речь о доме 53, корпус 2 на Болотниковской улице). Всего в районе Зюзино 16 таких домов, и большинство их жителей хотят, чтобы их дома снесли".
На официальном сайте Войковского района "Районная неделя"
приводятся слова жительницы уже упомянутого дома на Астрадамской улице Ирины Коновой: "Если посмотреть на фасад дома, уже по этому видно, в каком он состоянии. Ремонтировать его, то есть делать капитальный ремонт – только вбухивать деньги в никуда, руины нельзя поднять".
По словам местных жителей, если никаких действий не будет предпринято, то инициативные группы совместно с жилищной инспекцией Москвы проведут обследование домов, пишет газета "Наше Северное Тушино"
.