В Москве объявились мошенники, присваивающие крупные налоговые вычеты горожан Рубрики: Криминал

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Претендовать на налоговый вычет может гражданин, который получает доходы, облагаемые по ставке 13 процентов. Государство готово вернуть подоходный налог, если человек оплатил покупку жилья, образование или лечение. Образование и лечение дают право на получение до 15 600 рублей в год. При покупке квартиры реально рассчитывать на возврат 260 тысяч рублей, еще 390 тысяч можно вернуть за проценты, уплаченные по ипотечному кредиту.



Именно за самыми крупными вычетами охотятся мошенники, которые подают заявления в налоговую службу от лица горожан, получая деньги за квартиры, которых те не покупали. Деньги налоговая служба перечисляет на расчетный счет в банке, к которому жертвы также не имеют никакого отношения. В столице зафиксировали уже 10 таких случаев.



По словам экспертов, аферисты могли воспользоваться некомпетентностью инспектора, который не провел полный контроль всех документов, или же привлечь к участию госчиновников и сотрудников банка. Пострадавшие от рук аферистов не потеряли своих денег, поскольку оформленные вычеты им не принадлежат, но лишились возможности оформить законные возвраты средств до разрешения ситуации. Проблемой заинтересовались следственные органы: москвичам советуют проверить личные электронные кабинеты налогоплательщиков и не забывать оформлять налоговые вычеты. В Москве появились мошенники, которые оформляют налоговые вычеты на несуществующие покупки горожан, а затем переводят деньги на свои счета. При этом размер возмещаемых средств может достигать полумиллиона рублей, сообщает телеканал "Москва 24" Претендовать на налоговый вычет может гражданин, который получает доходы, облагаемые по ставке 13 процентов. Государство готово вернуть подоходный налог, если человек оплатил покупку жилья, образование или лечение. Образование и лечение дают право на получение до 15 600 рублей в год. При покупке квартиры реально рассчитывать на возврат 260 тысяч рублей, еще 390 тысяч можно вернуть за проценты, уплаченные по ипотечному кредиту.Именно за самыми крупными вычетами охотятся мошенники, которые подают заявления в налоговую службу от лица горожан, получая деньги за квартиры, которых те не покупали. Деньги налоговая служба перечисляет на расчетный счет в банке, к которому жертвы также не имеют никакого отношения. В столице зафиксировали уже 10 таких случаев.По словам экспертов, аферисты могли воспользоваться некомпетентностью инспектора, который не провел полный контроль всех документов, или же привлечь к участию госчиновников и сотрудников банка. Пострадавшие от рук аферистов не потеряли своих денег, поскольку оформленные вычеты им не принадлежат, но лишились возможности оформить законные возвраты средств до разрешения ситуации. Проблемой заинтересовались следственные органы: москвичам советуют проверить личные электронные кабинеты налогоплательщиков и не забывать оформлять налоговые вычеты.



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