Виртуальный двойник Льва Яшина появился на Манежной площади Рубрики: Общество

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Знаменитый вратарь московского "Динамо" стал одним из героев мобильного приложения "Узнай Москву Фото" в преддверии Кубка конфедераций ФИФА-2017 и ЧМ-2018. Для игрока разработали две 3D-фигуры. Первый виртуальный Яшин стоит с футбольным мячом в руке, а второй придерживает козырек своей "счастливой" черной кепки, в которой он всегда выходил на поле.



Приложение "Узнай Москву Фото" работает аналогично Pokemon Go: пользователь должен



Кроме того, к Кубку конфедераций в столице разместят более 750 плакатов, на которых будут изображены футболисты сборных Португалии, Германии, России, Чили, Австралии и Камеруна. На плакатах также будут изображены символы Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года — золотой кубок и волк Забивака. Увидеть фото звезд футбола и символы турниров можно будет вдоль крупных дорог и вылетных магистралей, на центральных улицах города, а также возле стадиона "Спартак", где пройдут матчи Кубка конфедераций. Плакаты начнут размещать после майских праздников. В приложении "Узнай Москву Фото" появился новый 3D-герой — виртуальный двойник футболиста Льва Яшина. Знаменитого вратаря московского "Динамо" изобразили в черной форме и с футбольным мячом в руках. При помощи смартфона горожане смогут найти виртуального Яшина, сделать с ним селфи или сфотографироваться с друзьями. 3D-игрок будет ждать их на Манежной площади, рядом с часами обратного отсчета до старта чемпионата мира по футболу-2018. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицыЗнаменитый вратарь московского "Динамо" стал одним из героев мобильного приложения "Узнай Москву Фото" в преддверии Кубка конфедераций ФИФА-2017 и ЧМ-2018. Для игрока разработали две 3D-фигуры. Первый виртуальный Яшин стоит с футбольным мячом в руке, а второй придерживает козырек своей "счастливой" черной кепки, в которой он всегда выходил на поле.Приложение "Узнай Москву Фото" работает аналогично Pokemon Go: пользователь должен "поймать" двойника с помощью компаса в меню приложения. Виртуальный персонаж начнет появляться на экране гаджета, когда пользователь окажется в радиусе 50 метров от героя. Как только персонаж "пойман", его можно поворачивать на 360 градусов, приближать и удалять, а также делать с ним селфи. В число уже имеющихся в приложении двойников входят Виктор Цой, Юрий Гагарин, Александр Пушкин, Петр Чайковский, Михаил Ломоносов, а также Иван Грозный, Пётр I, царь Алексей Михайлович и Наполеон Бонапарт. Новое приложение призвано привлечь внимание к богатому культурному наследию Москвы и основному мобильному сервису "Узнай Москву".Кроме того, к Кубку конфедераций в столице разместят более 750 плакатов, на которых будут изображены футболисты сборных Португалии, Германии, России, Чили, Австралии и Камеруна. На плакатах также будут изображены символы Кубка конфедераций — 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года — золотой кубок и волк Забивака. Увидеть фото звезд футбола и символы турниров можно будет вдоль крупных дорог и вылетных магистралей, на центральных улицах города, а также возле стадиона "Спартак", где пройдут матчи Кубка конфедераций. Плакаты начнут размещать после майских праздников.



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