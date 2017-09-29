В руководстве столичной полиции ожидаются перестановки

9 декабря 2016 г. Перестановки произошли в руководстве столичной полиции

Генерал Вячеслав Козлов назначен на должность замначальника столичного ГУВД. СМИ связали перестановку со скандалом вокруг задержания лидера группы Space Дидье Маруани, однако в МВД эти сведения опровергли.