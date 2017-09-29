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В руководстве столичной полиции ожидаются перестановки
5 октября 2017 г. | Время публикации 08:29
Рубрики: Общество  
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Вячеслав Козлов | ГУ МВД России по г. Москве
Начальник полиции Москвы Вячеслав Козлов покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел и выходом на пенсию. Об этом сообщается на сайте столичного главка полиции.

По данным МВД, 3 октября Козлов был освобожден от занимаемой должности, но при этом он продолжит работу в ГУ МВД России по Москве в качестве федерального государственного гражданского служащего. О его возможном преемнике на этом посту информации пока нет.

Напомним, Козлов был назначен на должность замруководителя ГУ МВД по Москве и начальника полиции в декабре прошлого года: ранее он возглавлял управление охраны общественного порядка Москвы. Предшественник Козлова генерал Сергей Солопов был назначен врио начальника полиции ГУВД в октябре 2016 года, после того как начальником Главного управления МВД РФ по Москве вместо генерал-лейтенанта Анатолия Якунина стал генерал-майор полиции Олег Баранов.
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