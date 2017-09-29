В руководстве столичной полиции ожидаются перестановки

Начальник полиции Москвы Вячеслав Козлов покинул пост в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел и выходом на пенсию. Об этом сообщается на сайте
столичного главка полиции.
По данным МВД, 3 октября Козлов был освобожден от занимаемой должности, но при этом он продолжит работу в ГУ МВД России по Москве в качестве федерального государственного гражданского служащего. О его возможном преемнике на этом посту информации пока нет.
Напомним, Козлов был назначен на должность замруководителя ГУ МВД по Москве и начальника полиции в декабре прошлого года
: ранее он возглавлял управление охраны общественного порядка Москвы. Предшественник Козлова генерал Сергей Солопов был назначен врио начальника полиции ГУВД в октябре 2016 года, после того как начальником Главного управления МВД РФ по Москве вместо генерал-лейтенанта Анатолия Якунина стал генерал-майор полиции Олег Баранов.