Водители экскурсионных автобусов и легковых авто сражаются за парковку в центре Городская инфраструктура Рубрики: Автотранспорт

Сюжет: Парковки: законные и незаконные Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Global Look Press



Жители Хамовников давно и активно жалуются на туристические автобусы, которые паркуются на Фрунзенской набережной: несмотря на знак парковки исключительно для легковых авто, в особо хлебный день можно насчитать 15–20 машин, каждая из которых занимает два или три места. В итоге по вечерам местным жителям приходится ездить по всему району, чтобы поставить машину.



Однако и сами водители автобусов объясняют, что паркуются на чужих местах не просто так. "Мест нет! Вы видели Пречистенскую набережную? Ее всю перекопали! Я вот людей высадил у Кремля, а там легковушки одни. Что мне делать?", - задается вопросом один из водителей.



По наблюдениям журналистов, по всей столице насчитывается всего 16 парковок для туристических автобусов: самая большая из них на Пречистенской набережной насчитывает 25 мест, на Моховой таких мест всего три, а на семи других площадках - по одному. Стоимость парковки также весьма высока: если первые полчаса обойдутся в 20–100 рублей в зависимости от точки, то следующие — уже в тысячу. Водители автобусов в итоге паркуются где попало, а предназначенные им и без того немногочисленные места заняты легковыми авто. Подобный "замкнутый круг" приводит к тому, что водители возвращаются из поездок со штрафами на 6-9 тысяч рублей или же вынуждены идти на хитрость, открывая задний багажник или закрывая номера.



Столичные власти напоминают, что парковка легковых авто на местах для автобусов запрещена и заявляют, что в ближайшее время число мест будет увеличено. Однако руководители автобусных фирм уверены, что это ничего не изменит. "К проблеме надо подходить кардинально: раньше был Васильевский спуск или Болотная площадь. Мы туда спокойно заезжали, вставали. Мы согласны платить по сто-двести рублей за час, но только чтобы нас не трогали", - заявляет один из руководителей. Получится ли у экскурсионных автобусов "отвоевать" место в центре, пока непонятно.



Жители Хамовников стали чужими в собственном районе: из-за водителей туристических автобусов москвичам негде оставлять свои машины. сами водители экскурсионного транспорта жалуются, что их парковочные места в свою очередь занимают легковые машины. Недавно власти снова анонсировали расширение зоны парковки для автобусов, однако водители уверены, что ситуацию это не спасет, пишет "Московский комсомолец" Жители Хамовников давно и активно жалуются на туристические автобусы, которые паркуются на Фрунзенской набережной: несмотря на знак парковки исключительно для легковых авто, в особо хлебный день можно насчитать 15–20 машин, каждая из которых занимает два или три места. В итоге по вечерам местным жителям приходится ездить по всему району, чтобы поставить машину.Однако и сами водители автобусов объясняют, что паркуются на чужих местах не просто так. "Мест нет! Вы видели Пречистенскую набережную? Ее всю перекопали! Я вот людей высадил у Кремля, а там легковушки одни. Что мне делать?", - задается вопросом один из водителей.По наблюдениям журналистов, по всей столице насчитывается всего 16 парковок для туристических автобусов: самая большая из них на Пречистенской набережной насчитывает 25 мест, на Моховой таких мест всего три, а на семи других площадках - по одному. Стоимость парковки также весьма высока: если первые полчаса обойдутся в 20–100 рублей в зависимости от точки, то следующие — уже в тысячу. Водители автобусов в итоге паркуются где попало, а предназначенные им и без того немногочисленные места заняты легковыми авто. Подобный "замкнутый круг" приводит к тому, что водители возвращаются из поездок со штрафами на 6-9 тысяч рублей или же вынуждены идти на хитрость, открывая задний багажник или закрывая номера.Столичные власти напоминают, что парковка легковых авто на местах для автобусов запрещена и заявляют, что в ближайшее время число мест будет увеличено. Однако руководители автобусных фирм уверены, что это ничего не изменит. "К проблеме надо подходить кардинально: раньше был Васильевский спуск или Болотная площадь. Мы туда спокойно заезжали, вставали. Мы согласны платить по сто-двести рублей за час, но только чтобы нас не трогали", - заявляет один из руководителей. Получится ли у экскурсионных автобусов "отвоевать" место в центре, пока непонятно.



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