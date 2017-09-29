Центральный участок Замоскворецкой линии метро закроется в воскресенье

Центральный участок Замоскворецкой линии метро между станциями "Новокузнецкая" и "Белорусская" будет закрыт в воскресенье, 8 октября, из-за ремонта пути и обновления инфраструктуры. Об этом сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе Московского метрополитена.
В этот день для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции "Маяковская", "Тверская" и "Театральная". Движение поездов будет осуществляться только на участках "Речной вокзал"-"Белорусская" и "Новокузнецкая"-"Алма-Атинская". Станции "Белорусская" и "Новокузнецкая" будут работать как временно конечные: "Белорусская" с пересадкой на одноименную станцию Кольцевой линии, "Новокузнецкая" - с пересадками на станции "Третьяковская" Калужско-Рижской и Калининской линий. Пассажирам рекомендуется пользоваться другими станциями метро, работа закрытых станций возобновится в понедельник, 9 октября.