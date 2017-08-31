Карантин по бешенству установлен в московском районе Очаково-Матвеевское Рубрики: Животные

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На период карантина на территории поселения запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними животными вывоз и отлов собак и кошек. Контроль за соблюдением карантина и ликвидацией очага бешенства животных возложен на комитет ветеринарии Москвы.



Как уточнили в комитете, причиной карантина стала собака, которая содержалась на территории Липецкой области, не вакцинировалась против бешенства и в августе текущего года имела контакт с дикой лисицей. 28 августа животное перевезли в Москву, два дня спустя оно было направлено на карантин с признаками бешенства и пало 1 сентября. "Комитетом ветеринарии с 02 сентября 2017 года <...> проведена вынужденная дезинфекция очага, организованы дополнительные прививочные пункты по вакцинации животных, проводятся подворовые/поквартирные обходы с осмотром и вакцинацией (при необходимости) восприимчивых животных", - сообщается на сайте мэрии.



Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении карантина на территории района Очаково-Матвеевское до 3 ноября 2017 года. Карантин введен в связи с выявлением заболевания бешенством домашнего животного 2 сентября, документ опубликован на сайте мэра и правительства столицы.На период карантина на территории поселения запрещается проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, торговля домашними животными вывоз и отлов собак и кошек. Контроль за соблюдением карантина и ликвидацией очага бешенства животных возложен на комитет ветеринарии Москвы.Как уточнили в комитете, причиной карантина стала собака, которая содержалась на территории Липецкой области, не вакцинировалась против бешенства и в августе текущего года имела контакт с дикой лисицей. 28 августа животное перевезли в Москву, два дня спустя оно было направлено на карантин с признаками бешенства и пало 1 сентября. "Комитетом ветеринарии с 02 сентября 2017 года <...> проведена вынужденная дезинфекция очага, организованы дополнительные прививочные пункты по вакцинации животных, проводятся подворовые/поквартирные обходы с осмотром и вакцинацией (при необходимости) восприимчивых животных", - сообщается на сайте мэрии.



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