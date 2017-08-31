Парковки только для электромобилей появились в центре столицы

4 июля 2017 г. Парковки только для электромобилей могут появиться в столице

На сегодняшний день в Москве действует около 80 точек зарядки электромобилей, в дальнейшем их количество планируется довести до двухсот. Также может быть принят закон, закрепляющий за электромобилями конкретные места на парковке.