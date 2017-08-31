Парковки только для электромобилей появились в центре столицы

Парковочные места только для электромобилей появились в центре Москвы. Как сообщается на сайте столичной мэрии
, парковки расположены на семи улицах, неподалеку от зарядных станций. Каждая мини-парковка рассчитана на два электрокара, другие машины на эти места не допускаются. Рядом с такими парковками разместят особые предупреждающие знаки, на которых будет изображен автомобиль со шнуром и вилкой для подзарядки.
Парковочные места расположены на улице Красная Пресня, дом 31, возле дома 6 в Глинищевском переулке, возле дома 36 по Остоженке, на улице Бахрушина, дом 20, в Большом Николоворобинском переулке, дом 7, строение 2, на улице Малая Дмитровка, дом 21/18 и на улице Большая Бронная, дом 14. Кроме того, департамент транспорта планирует в 2017–2018 годах установить 157 зарядных станций для электромобилей.
Владельцы электромобилей имеют право бесплатно оставлять машины на платных парковочных местах по всей Москве. Однако специализированных парковок для электрокаров и знаков, предупреждающих автовладельцев о таких парковках, до недавнего времени в столице не было. Сейчас горожанам доступно около 80 точек, где можно зарядить машину.
С 1 ноября прошлого года в стране вступило в силу постановление правительства, согласно которому на всех заправочных станциях должны быть установлены зарядные устройства для электромобилей. Как выяснилось, требование властей было единодушно проигнорировано
владельцами АЗС. А для того, чтобы электрические автомобили действительно начали пользоваться спросом, городу необходимо решить проблему неразвитой зарядной инфраструктуры: сейчас время "заправки" электрокаров занимает от получаса до 5 часов. А к некоторым заправкам невозможно подъехать из-за запрещающей разметки
.