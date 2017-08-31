Власти Москвы утвердили порядок исключения домов из программы реновации

7 августа 2017 г. В суды могут поступить сотни исков от сторонников и противников реновации

В суды могут поступить сотни исков с оспариванием голосования, в том числе в отношении домов, не включенных в программу. Многие согласившиеся на реновацию намерены улучшить жилищные условия, уехав в другие районы.