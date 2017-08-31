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Власти Москвы утвердили порядок исключения домов из программы реновации
5 сентября 2017 г. | Время публикации 12:33 | Последние изменения 12:48
Рубрики: Недвижимость  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
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Moscow-Live.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил порядок выхода домов из программы реновации. Решение принимается на основании протокола общего собрания собственников в течение 30-60 дней, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на постановление.

Инициатор собрания, на котором было принято решение выйти из реновации, должен представить в государственную жилищную инспекцию копии протокола и других необходимых документов с подписями председателя и секретаря общего собрания. В течение 30 дней после получения документов жилищная инспекция проверит их на соблюдение требований. Срок рассмотрения может быть продлен не более чем на 30 дней.

Если документы в порядке, Госжилинспекция внесет в правительство Москвы предложение об исключении дома из программы реновации. После этого дом возвращается в региональную программу капитального ремонта с обязательной уплатой взносов. Если пакет документов неполный или найдены нарушения, бумаги возвращаются инициатору общего собрания собственников.

Напомним, москвичи продолжают активно жаловаться на результаты голосования общих собраний собственников, по результатам которого в реновацию вошло 1082 дома. Активисты отмечают, что если в доме голосование проходило два раза и результаты разнились, чиновники делали все возможное, чтобы учесть решение в пользу реновации. Юристы полагают, что вскоре следует ждать массового оспаривания решений о включении дома в программу реновации, и судебных исков со стороны тех, кто будет требовать включения домов в программу сноса.

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