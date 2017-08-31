Столичное отделение КПРФ заочно отказалось признавать муниципальные выборы в Москве честными Рубрики: Общество

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По словам Рашкина, от кандидатов, выдвинутых КПРФ, и членов территориальных избиркомов, представляющих партию, поступает информация о том, что "идет жестокий каток" на кандидатов. "Мы видим, что часть из них не выдержали этого пресса многотонного и снялась с выборов", - отметил коммунист, заявив, что "такие выборы признавать нельзя". По его словам, московское отделение КПРФ собиралось "взять большинство" муниципальных мандатов в столице, но из-за "колоссального использования админресурса" кандидатами от "Единой России" этого сделать не удастся.



"Мы по итогам 10 сентября будем выходить с инициативой о том, чтобы вообще не участвовать в выборах, ни президентских, ни губернаторских, ни мэрских в Москве, если они по таким правилам, без правил будут проводить выборы", - продолжил Рашкин. Отвечая на вопрос, согласована ли эта позиция с руководством КПРФ, Рашкин заметил, что выражает позицию московского горкома.



"У нас в партии не принято затыкать рот членам партии, тем более региональному отделению при озвучивании мнения коллективного", - подчеркнул он, уточнив, что участие КПРФ в выборах мэра Москвы в 2018 году, на которые планировалось выдвинуть руководителя фракции компартии в Мосгордуме Андрея Клычкова, будет зависеть от итогов муниципальных выборов и активности избирателей.



Среди законодательных изменений, которые могли бы улучшить ситуацию, Рашкин назвал доступ к спискам избирателей для кандидатов и представителей партий и облегчение муниципального фильтра, который он назвал "искусственным барьером для отсева сильных кандидатов". Помимо этого, горком КПРФ выступает за проведение встреч с избирателями без согласования с местными властями, ужесточение ответственности за нарушения на выборах, расширение круга выборных должностных лиц, снижение оснований для отказа в регистрации кандидатов на выборах и увеличение срока обжалования итогов выборов по избирательному участку, который сейчас составляет 10 дней.



Ранее представители столичной КПРФ анонсировали отказ от признания результатов грядущего голосования. В четверг, 31 августа, они разослали в СМИ пресс-релиз с анонсом конференции, на которой должны были заявить о намерении не признавать результаты выборов 10 сентября и организовать протестные акции по итогам этой кампании. По данным релиза, который цитирует



В то же время глава КПРФ России Геннадий Зюганов счел первый вариант релиза с заголовком о непризнании итогов выборов в Москве слишком резким, рассказали источники РБК. "По требованию председателя в новом варианте партийного релиза речь идет лишь о выражении недовольства нарушениями при общем признании выборов в Москве, такова позиция руководства партии. Зюганов выступил против резкой позиции партии, поскольку это могло бы осложнить рабочие отношения руководства КПРФ с мэрией Москвы", - объяснил один из источников. Он напомнил, что коммунисты стараются сотрудничать с городскими властями, а не вступать в прямые конфликты.



Пресс-секретарь лидера партии и депутат Госдумы Александр Ющенко сказал, что не видел изначального текста пресс-релиза о непризнании итогов выборов и Геннадий Зюганов не имеет отношения к редактированию документа. По его словам, вполне возможно, КПРФ в итоге и не признает выборы в столице из-за фальсификаций и нарушений в ходе кампании, однако нелогично принимать подобное решение до объявления итогов выборов и сбора соответствующей доказательной базы. В то же время Ющенко согласен с тем, что в столице и в других регионах против КПРФ "идет грязная кампания", которая "уничтожает доверие к выборам".



О том, что власти Москвы всеми силами пытаются снизить явку избирателей на муниципальные выборы 10 сентября и активно используют административный ресурс, ранее заявили эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос". По их данным, местная пресса уделяет мало внимания предстоящим выборам, и информирует о деятельности лишь провластных кандидатов. Городские СМИ информацию о выборах продолжают



Московский городской комитет КПРФ заявил о серьезном злоупотреблении административным ресурсом на муниципальных выборах в столице. Об этом ТАСС заявил руководитель горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин. "Ход этой выборной кампании нам показал однозначно, что никаких выборов в Москве не проводится. Нет этих выборов, ни честных, ни открытых, ни конкурентных, идет колоссальное применение административного ресурса и, на мой взгляд, делается все возможное, чтобы москвичи на выборы не пришли ", - сказал он на пресс-конференции.По словам Рашкина, от кандидатов, выдвинутых КПРФ, и членов территориальных избиркомов, представляющих партию, поступает информация о том, что "идет жестокий каток" на кандидатов. "Мы видим, что часть из них не выдержали этого пресса многотонного и снялась с выборов", - отметил коммунист, заявив, что "такие выборы признавать нельзя". По его словам, московское отделение КПРФ собиралось "взять большинство" муниципальных мандатов в столице, но из-за "колоссального использования админресурса" кандидатами от "Единой России" этого сделать не удастся."Мы по итогам 10 сентября будем выходить с инициативой о том, чтобы вообще не участвовать в выборах, ни президентских, ни губернаторских, ни мэрских в Москве, если они по таким правилам, без правил будут проводить выборы", - продолжил Рашкин. Отвечая на вопрос, согласована ли эта позиция с руководством КПРФ, Рашкин заметил, что выражает позицию московского горкома."У нас в партии не принято затыкать рот членам партии, тем более региональному отделению при озвучивании мнения коллективного", - подчеркнул он, уточнив, что участие КПРФ в выборах мэра Москвы в 2018 году, на которые планировалось выдвинуть руководителя фракции компартии в Мосгордуме Андрея Клычкова, будет зависеть от итогов муниципальных выборов и активности избирателей.Среди законодательных изменений, которые могли бы улучшить ситуацию, Рашкин назвал доступ к спискам избирателей для кандидатов и представителей партий и облегчение муниципального фильтра, который он назвал "искусственным барьером для отсева сильных кандидатов". Помимо этого, горком КПРФ выступает за проведение встреч с избирателями без согласования с местными властями, ужесточение ответственности за нарушения на выборах, расширение круга выборных должностных лиц, снижение оснований для отказа в регистрации кандидатов на выборах и увеличение срока обжалования итогов выборов по избирательному участку, который сейчас составляет 10 дней.Ранее представители столичной КПРФ анонсировали отказ от признания результатов грядущего голосования. В четверг, 31 августа, они разослали в СМИ пресс-релиз с анонсом конференции, на которой должны были заявить о намерении не признавать результаты выборов 10 сентября и организовать протестные акции по итогам этой кампании. По данным релиза, который цитирует РБК , среди конкретных жалоб КПРФ - использование властями технологий двойников, запугивание и травля оппозиционных кандидатов.В то же время глава КПРФ России Геннадий Зюганов счел первый вариант релиза с заголовком о непризнании итогов выборов в Москве слишком резким, рассказали источники РБК. "По требованию председателя в новом варианте партийного релиза речь идет лишь о выражении недовольства нарушениями при общем признании выборов в Москве, такова позиция руководства партии. Зюганов выступил против резкой позиции партии, поскольку это могло бы осложнить рабочие отношения руководства КПРФ с мэрией Москвы", - объяснил один из источников. Он напомнил, что коммунисты стараются сотрудничать с городскими властями, а не вступать в прямые конфликты.Пресс-секретарь лидера партии и депутат Госдумы Александр Ющенко сказал, что не видел изначального текста пресс-релиза о непризнании итогов выборов и Геннадий Зюганов не имеет отношения к редактированию документа. По его словам, вполне возможно, КПРФ в итоге и не признает выборы в столице из-за фальсификаций и нарушений в ходе кампании, однако нелогично принимать подобное решение до объявления итогов выборов и сбора соответствующей доказательной базы. В то же время Ющенко согласен с тем, что в столице и в других регионах против КПРФ "идет грязная кампания", которая "уничтожает доверие к выборам".О том, что власти Москвы всеми силами пытаются снизить явку избирателей на муниципальные выборы 10 сентября и активно используют административный ресурс, ранее заявили эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос". По их данным, местная пресса уделяет мало внимания предстоящим выборам, и информирует о деятельности лишь провластных кандидатов. Городские СМИ информацию о выборах продолжают замалчивать . Агитация в нарушение избирательного законодательства ведется через учителей, сотрудников детсадов, медицинских и социальных работников.



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