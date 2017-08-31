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Столичное отделение КПРФ заочно отказалось признавать муниципальные выборы в Москве честными
5 сентября 2017 г. | Время публикации 11:43 | Последние изменения 12:42
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Московский городской комитет КПРФ заявил о серьезном злоупотреблении административным ресурсом на муниципальных выборах в столице. Об этом ТАСС заявил руководитель горкома, депутат Госдумы Валерий Рашкин. "Ход этой выборной кампании нам показал однозначно, что никаких выборов в Москве не проводится. Нет этих выборов, ни честных, ни открытых, ни конкурентных, идет колоссальное применение административного ресурса и, на мой взгляд, делается все возможное, чтобы москвичи на выборы не пришли", - сказал он на пресс-конференции.

По словам Рашкина, от кандидатов, выдвинутых КПРФ, и членов территориальных избиркомов, представляющих партию, поступает информация о том, что "идет жестокий каток" на кандидатов. "Мы видим, что часть из них не выдержали этого пресса многотонного и снялась с выборов", - отметил коммунист, заявив, что "такие выборы признавать нельзя". По его словам, московское отделение КПРФ собиралось "взять большинство" муниципальных мандатов в столице, но из-за "колоссального использования админресурса" кандидатами от "Единой России" этого сделать не удастся.

"Мы по итогам 10 сентября будем выходить с инициативой о том, чтобы вообще не участвовать в выборах, ни президентских, ни губернаторских, ни мэрских в Москве, если они по таким правилам, без правил будут проводить выборы", - продолжил Рашкин. Отвечая на вопрос, согласована ли эта позиция с руководством КПРФ, Рашкин заметил, что выражает позицию московского горкома.

"У нас в партии не принято затыкать рот членам партии, тем более региональному отделению при озвучивании мнения коллективного", - подчеркнул он, уточнив, что участие КПРФ в выборах мэра Москвы в 2018 году, на которые планировалось выдвинуть руководителя фракции компартии в Мосгордуме Андрея Клычкова, будет зависеть от итогов муниципальных выборов и активности избирателей.

Среди законодательных изменений, которые могли бы улучшить ситуацию, Рашкин назвал доступ к спискам избирателей для кандидатов и представителей партий и облегчение муниципального фильтра, который он назвал "искусственным барьером для отсева сильных кандидатов". Помимо этого, горком КПРФ выступает за проведение встреч с избирателями без согласования с местными властями, ужесточение ответственности за нарушения на выборах, расширение круга выборных должностных лиц, снижение оснований для отказа в регистрации кандидатов на выборах и увеличение срока обжалования итогов выборов по избирательному участку, который сейчас составляет 10 дней.

Ранее представители столичной КПРФ анонсировали отказ от признания результатов грядущего голосования. В четверг, 31 августа, они разослали в СМИ пресс-релиз с анонсом конференции, на которой должны были заявить о намерении не признавать результаты выборов 10 сентября и организовать протестные акции по итогам этой кампании. По данным релиза, который цитирует РБК, среди конкретных жалоб КПРФ - использование властями технологий двойников, запугивание и травля оппозиционных кандидатов.

В то же время глава КПРФ России Геннадий Зюганов счел первый вариант релиза с заголовком о непризнании итогов выборов в Москве слишком резким, рассказали источники РБК. "По требованию председателя в новом варианте партийного релиза речь идет лишь о выражении недовольства нарушениями при общем признании выборов в Москве, такова позиция руководства партии. Зюганов выступил против резкой позиции партии, поскольку это могло бы осложнить рабочие отношения руководства КПРФ с мэрией Москвы", - объяснил один из источников. Он напомнил, что коммунисты стараются сотрудничать с городскими властями, а не вступать в прямые конфликты.

Пресс-секретарь лидера партии и депутат Госдумы Александр Ющенко сказал, что не видел изначального текста пресс-релиза о непризнании итогов выборов и Геннадий Зюганов не имеет отношения к редактированию документа. По его словам, вполне возможно, КПРФ в итоге и не признает выборы в столице из-за фальсификаций и нарушений в ходе кампании, однако нелогично принимать подобное решение до объявления итогов выборов и сбора соответствующей доказательной базы. В то же время Ющенко согласен с тем, что в столице и в других регионах против КПРФ "идет грязная кампания", которая "уничтожает доверие к выборам".

О том, что власти Москвы всеми силами пытаются снизить явку избирателей на муниципальные выборы 10 сентября и активно используют административный ресурс, ранее заявили эксперты движения в защиту прав избирателей "Голос". По их данным, местная пресса уделяет мало внимания предстоящим выборам, и информирует о деятельности лишь провластных кандидатов. Городские СМИ информацию о выборах продолжают замалчивать. Агитация в нарушение избирательного законодательства ведется через учителей, сотрудников детсадов, медицинских и социальных работников.

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