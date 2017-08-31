Башенный кран рухнул на рабочих в подмосковных Химках: двое погибли, трое пострадали Рубрики: Происшествия

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter ГУ МВД России по Московской области



Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии в Химкинскую центральную клиническую больницу. Все погибшие и пострадавшие - работники подрядной организации ООО "Вертикаль", нанятой генподрядчиком работ ООО "БелСлавСтройРеконструкция". В Госстройнадзоре Московской области уточнили, что на объекте завершилась заливка фундамента и началось возведение несущих конструкций.



Причины обрушения выясняет техническая комиссия. На стройке пройдет внеплановая проверка. В Госстройнадзоре отметили, что ранее ООО "БелСлавСтройРеконструкция" была оштрафована на 100 тысяч рублей за ненадлежащее качество и несоблюдение технологии при монолитных работах. В группе компаний "ПИК" заявили, что не будут прекращать сотрудничество с "БелСлавСтройРеконструкцией". "Мы не считаем, что это их вина, что они наняли ООО "Вертикаль", так как это довольно крупный подрядчик по крановому оборудованию", - сказала



По ее словам, девелопер возлагает всю ответственность на "Вертикаль", контракт с которой будет расторгнут до выяснения причин аварии. Строительные работы на месте обрушения приостановлены, сообщили



Сайт Башенный кран упал при монтаже на строящемся объекте в подмосковных Химках. Инцидент произошел возле дома 74 на Молодежной улице, участок принадлежит АО "ПИК-Регион". Информация о жертвах и пострадавших меняется, так как на месте обрушения продолжаются спасательные работы. По последним данным минздрава Московской области, два человека погибли, трое пострадали, передает "Интерфакс" Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии в Химкинскую центральную клиническую больницу. Все погибшие и пострадавшие - работники подрядной организации ООО "Вертикаль", нанятой генподрядчиком работ ООО "БелСлавСтройРеконструкция". В Госстройнадзоре Московской области уточнили, что на объекте завершилась заливка фундамента и началось возведение несущих конструкций.Причины обрушения выясняет техническая комиссия. На стройке пройдет внеплановая проверка. В Госстройнадзоре отметили, что ранее ООО "БелСлавСтройРеконструкция" была оштрафована на 100 тысяч рублей за ненадлежащее качество и несоблюдение технологии при монолитных работах. В группе компаний "ПИК" заявили, что не будут прекращать сотрудничество с "БелСлавСтройРеконструкцией". "Мы не считаем, что это их вина, что они наняли ООО "Вертикаль", так как это довольно крупный подрядчик по крановому оборудованию", - сказала агентству "Москва" представитель ГК "ПИК" Татьяна Гулина-Сейранян.По ее словам, девелопер возлагает всю ответственность на "Вертикаль", контракт с которой будет расторгнут до выяснения причин аварии. Строительные работы на месте обрушения приостановлены, сообщили РИА "Новости" в областном Главгосстройнадзоре. На месте работают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и других служб.Сайт "Экооборона Московской области" со ссылкой на местных жителей сообщает, что в этом году кран на стройке падает уже второй раз. При этом ранее здесь планировалось строить не дома, а многоярусные парковки.



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