NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
5
сентября
pda
Поиск
Архив

Башенный кран рухнул на рабочих в подмосковных Химках: двое погибли, трое пострадали
5 сентября 2017 г. | Время публикации 14:28 | Последние изменения 14:35
Рубрики: Происшествия  
Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
 
ГУ МВД России по Московской области
Башенный кран упал при монтаже на строящемся объекте в подмосковных Химках. Инцидент произошел возле дома 74 на Молодежной улице, участок принадлежит АО "ПИК-Регион". Информация о жертвах и пострадавших меняется, так как на месте обрушения продолжаются спасательные работы. По последним данным минздрава Московской области, два человека погибли, трое пострадали, передает "Интерфакс".

Раненые госпитализированы в тяжелом состоянии в Химкинскую центральную клиническую больницу. Все погибшие и пострадавшие - работники подрядной организации ООО "Вертикаль", нанятой генподрядчиком работ ООО "БелСлавСтройРеконструкция". В Госстройнадзоре Московской области уточнили, что на объекте завершилась заливка фундамента и началось возведение несущих конструкций.

Причины обрушения выясняет техническая комиссия. На стройке пройдет внеплановая проверка. В Госстройнадзоре отметили, что ранее ООО "БелСлавСтройРеконструкция" была оштрафована на 100 тысяч рублей за ненадлежащее качество и несоблюдение технологии при монолитных работах. В группе компаний "ПИК" заявили, что не будут прекращать сотрудничество с "БелСлавСтройРеконструкцией". "Мы не считаем, что это их вина, что они наняли ООО "Вертикаль", так как это довольно крупный подрядчик по крановому оборудованию", - сказала агентству "Москва" представитель ГК "ПИК" Татьяна Гулина-Сейранян.

По ее словам, девелопер возлагает всю ответственность на "Вертикаль", контракт с которой будет расторгнут до выяснения причин аварии. Строительные работы на месте обрушения приостановлены, сообщили РИА "Новости" в областном Главгосстройнадзоре. На месте работают сотрудники Следственного комитета, прокуратуры и других служб.

Сайт "Экооборона Московской области" со ссылкой на местных жителей сообщает, что в этом году кран на стройке падает уже второй раз. При этом ранее здесь планировалось строить не дома, а многоярусные парковки.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
5.09.2017   22:07
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости NEWSmsk.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Вторник, 5 сентября 2017 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте NEWSmsk.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NEWSmsk.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 NEWSmsk.com
]]>
]]>