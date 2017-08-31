Дворник, лишившийся части уха после нападения москвича, пошел с обидчиком на мировую и получил 150 тысяч рублей Общество Рубрики: Происшествия

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Напомним, в середине августа Давлатзода, более 10 лет ухаживающий за домом на Матвеевской улице, сделал замечание женщине за выгул собаки на клумбе. После этого муж женщины дважды избил его, требуя извинений, и в потасовке



После того как дворник обратился к правозащитникам, юрист фонда обратился в Следственный комитет и МВД. Однако уже через несколько дней Давлатзода решил не добиваться наказания для нападавшего и не жаловаться на полицейских, которые не принимали его заявление. Мужчина под контролем юристов подписал мировое соглашение с обидчиком. Тот извинился перед Давлатзодой и выплатил ему 150 тысяч рублей на лечение.



"Махмуд неконфликтный человек, глубоко верующий, видимо поэтому он и принял для себя такое решение. Против воли потерпевшего мы пойти не можем и прекращаем работу по делу", - рассказала адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова, оценив ситуацию "больше как положительную". Конфликт между дворником из Таджикистана Махмудом Давлатзодой и москвичом, который дважды избил его за сделанное жене замечание, закончился примирением сторон. Об этом сообщает на своей странице в Facebook правозащитный фонд "Общественное содействие", представлявший интересы пострадавшего. Обидчик выплатил дворнику 150 тысяч рублей на лечение.Напомним, в середине августа Давлатзода, более 10 лет ухаживающий за домом на Матвеевской улице, сделал замечание женщине за выгул собаки на клумбе. После этого муж женщины дважды избил его, требуя извинений, и в потасовке откусил дворнику верхнюю часть уха . Полиция отказывалась принимать заявление у Давлатзоды. "Давлатзода попал в больницу, а полицейские вместо расследования приложили все усилия, чтобы уговорить дворника примириться с нападавшим", - отметили в "Общественном содействии".После того как дворник обратился к правозащитникам, юрист фонда обратился в Следственный комитет и МВД. Однако уже через несколько дней Давлатзода решил не добиваться наказания для нападавшего и не жаловаться на полицейских, которые не принимали его заявление. Мужчина под контролем юристов подписал мировое соглашение с обидчиком. Тот извинился перед Давлатзодой и выплатил ему 150 тысяч рублей на лечение."Махмуд неконфликтный человек, глубоко верующий, видимо поэтому он и принял для себя такое решение. Против воли потерпевшего мы пойти не можем и прекращаем работу по делу", - рассказала адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова, оценив ситуацию "больше как положительную".



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