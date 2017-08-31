В мэрии отказались связывать с программой "Моя улица" инцидент на Зацепском Валу, где женщина получила сильные ожоги

2 августа 2017 г. Обнаружилась еще одна пострадавшая от "благоустроительной" аварии на Зацепском Валу

По словам адвоката, девушка находилась рядом с эпицентром огненной вспышки и опалила волосы, не получив серьезных повреждений. Однако она отказывается давать комментарии и выступать в качестве очевидца. Друзья первой потерпевшей пишут о пропаже записей с камер.