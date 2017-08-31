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В мэрии отказались связывать с программой "Моя улица" инцидент на Зацепском Валу, где женщина получила сильные ожоги
5 сентября 2017 г. | Время публикации 19:56 | Последние изменения 20:21
Рубрики: Происшествия  
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Moscow-Live.ru
Департамент капитального ремонта Москвы провел проверку по факту июльского инцидента на Зацепском Валу, где в результате повреждения кабеля прохожая получила сильные ожоги. В ведомстве заявили, что происшествие не связано с программой благоустройства "Моя улица", пишет "Коммерсант". Следствие считает иначе. Не открещивается от причастности к "Моей улице" и компания - генподрядчик работ.

Напомним, 27 июля в районе дома 2 на Зацепском Валу, где шел ремонт, раздался хлопок и произошло возгорание. Проходившая мимо 35-летняя Елизавета Катова получила ожоги бедер, голеней и стоп первой, второй и третьей степени. У женщины оказалось поражено 35 процентов поверхности тела. Родные пострадавшей считают, что рабочие нарушили технику безопасности и повредили подземный кабель, в результате чего из-под земли вырвался столб огня.

О происшествии стало известно из блогов. По данным городских активистов и друзей Катовой, на стройплощадке грубо нарушались правила проведения работ, документы отсутствовали, а рабочие пытались скрыть следы произошедшего. В департаменте капремонта после инцидента сослались на нехватку информации, но с уверенностью заявили, что место было огорожено, "поэтому непонятно, как девушка могла попасть на ремонтируемый участок". Активисты, проверив площадку, выяснили, что там есть масса открытых участков, а пути обхода не обозначены.

Адвокат пострадавшей также рассказала, что взрывом зацепило еще одну девушку, но она не получила серьезных повреждений и отказалась выступать свидетелем. В начале августа было возбуждено уголовное дело о нарушении техники безопасности при строительных работах, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 216 Уголовного кодекса). Назначена судебная экспертиза.

В материалах по итогам предварительного следствия отмечается, что "неустановленные" сотрудники компании-подрядчика ООО "ГТСтелеком" нарушили технику безопасности "при ведении строительных работ в рамках городской программы благоустройства "Моя улица". О том, что работы на Зацепском Валу велись по программе "Моя улица", сообщил и гендиректор ООО "ГТСтелеком" Нариман Идрисов. Он уточнил, что 27 июля на проезжей части меняли бордюр, а инцидент произошел "на противоположной стороне, не в зоне работ. Но, вероятно, кабель шел от одной стороны на другую".

В департаменте капремонта заявили, что "на момент случившегося работы по благоустройству в рамках программы "Моя улица" на данном участке не проводились", а поврежденный кабель принадлежит МОЭСК. В ПАО "МОЭСК" сообщили, что кабель повредила сторонняя организация, а работы проводились без уведомления электросетевой компании. Там также отметили, что подрядчик полностью признал вину в повреждении кабеля. "ГТСтелеком" финансово помогает пострадавшей женщине и сотрудничает со следствием. От властей, по словам мужа Катовой, "никакой помощи нет, от них не было абсолютно никакой реакции". Елизавета находится в больнице больше 40 дней, ей еще предстоят операции по пересадке кожи.
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