Схема движения изменится на 20 улицах в центре Москвы после благоустройства Рубрики: Городская инфраструктура

Ошибка? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



К действующим в столице 29 выделенным полосам добавится еще шесть полос общей протяженностью более семи километров. Они пройдут через Старую, Новую, Славянскую и Лубянскую площади, Лубянский проезд, по проспекту Мира, от Садового до Третьего транспортного кольца, по Баррикадной, Верхней и Нижней Радищевским улицам, Николоямской, Житной на участке от Мытной улицы до Калужской площади и Коровьего Вала, а также по односторонним Сретенке и Большой Лубянке. Общественному транспорту не придется двигаться в объезд этих улиц на обратном пути.



На Славянской площади заработает новый транспортный парк под названием "Китай-город", который позволит пересаживаться из метро на дневной или ночной городской транспорт. Там же можно будет взять напрокат велосипед или воспользоваться услугами такси на специальной стоянке. Власти обещают, что из нового транспортного хаба можно будет добраться в любую точку центра города за 20 минут.



Для туристических автобусов сделают отдельные парковки на Москворецкой улице, возле парка "Зарядье", на Пречистенской набережной, Болотной улице и около храма Христа Спасителя. На площади Тверская Застава, около вестибюля кольцевой станции метро "Белорусская", оборудуют парковку для двух автобусов, которые привозят туристов для транзита в аэропорт на "Аэроэкспрессе". Горожане же смогут пользоваться новым магистральным маршрутом, который свяжет проспект Мира и Сретенку с Кремлевским кольцом, Новым Арбатом и Кутузовским проспектом.



Три новых разворота для автомобилистов появится на площади Пречистенские Ворота, Олимпийском проспекте и Зубовском бульваре. На площади Пречистенские Ворота автомобилисты будут разворачиваться у северного вестибюля станции метро "Кропоткинская", попадая с внешней стороны Гоголевского бульвара на внутреннюю.



На Олимпийском проспекте смогут сделать разворот автомобили, движущиеся с Цветного бульвара в сторону области. Существовавший ранее разворот на Самотечной площади закроют. Еще один новый разворот организован на Зубовском бульваре. На прошлой неделе с ним возник



На Серпуховской площади изменится поворот с Большой Сухаревской на Люсиновскую улицу. После обновления схемы движения попасть на Люсиновскую можно будет по Большой Серпуховской улице, минуя Валовую улицу. Выезд с Валовой улицы на Пятницкую перенесут назад по ходу движения. После изменения схемы автомобилисты смогут выехать на Пятницкую улицу через 3-й Монетчиковский переулок. Изменится и съезд с внешней стороны Садового кольца в Оружейный переулок. Для того чтобы попасть в переулок, водителям будет необходимо заранее съехать на примыкающую к Делегатской улице дорогу. Прежняя схема выезда в Оружейный будет упразднена.



Болотную набережную откроют для автомобилистов. Проехать по набережной можно будет с Болотной улицы на Большой Каменный мост. А на 1-й Тверской-Ямской улице откроют сквозной проезд. Машины смогут пересечь Тверскую, проезжая с улицы Чаянова на улицу Васильева напрямую по оборудованному светофорами перекрестку. Движение будет возможно и в обратную сторону.



Богоявленский и Рыбный переулки, а также Биржевая площадь станут полностью пешеходными и войдут в единый прогулочный маршрут, связывающий Кремль и парк "Зарядье". Проезд по этим улицам сохранится только для автомобилей резидентов, спецтехники и автотранспорта, обслуживающего магазины и кафе. Для выезда в сторону Кремля в районе новой пешеходной зоны планируют открыть левый поворот с 1-го Голутвинского переулка на Большую Якиманку, которую сделают двусторонней.



Свободной от автомобилей станет территория перед историческим вестибюлем станции метро "Красные Ворота" на Садовой-Черногрязской улице. Для этого закроется въезд в Мясницкий проезд с внутренней стороны Садового кольца, а также выезд из Мясницкого проезда на Садовую-Спасскую улицу. Попасть в Мясницкий проезд можно будет через Хромный переулок, а обратно - через Мясницкую улицу. Для велосипедистов на всем Бульварном кольце образуется единый веломаршрут, для чего продлят велодорожки в Соймоновском проезде и на Яузском бульваре.



Схема движения транспорта обновится почти на двух десятках улиц в центре Москвы после завершения благоустройства по программе "Моя улица". Как сообщает mos.ru , через 14 улиц в центре города пройдет шесть новых выделенных полос, а на площади Пречистенские Ворота, Олимпийском проспекте и Зубовском бульваре откроют новые развороты. В центре появятся новые парковки для туристических автобусов, а Славянская площадь превратится в транспортный парк "Китай-город".К действующим в столице 29 выделенным полосам добавится еще шесть полос общей протяженностью более семи километров. Они пройдут через Старую, Новую, Славянскую и Лубянскую площади, Лубянский проезд, по проспекту Мира, от Садового до Третьего транспортного кольца, по Баррикадной, Верхней и Нижней Радищевским улицам, Николоямской, Житной на участке от Мытной улицы до Калужской площади и Коровьего Вала, а также по односторонним Сретенке и Большой Лубянке. Общественному транспорту не придется двигаться в объезд этих улиц на обратном пути.На Славянской площади заработает новый транспортный парк под названием "Китай-город", который позволит пересаживаться из метро на дневной или ночной городской транспорт. Там же можно будет взять напрокат велосипед или воспользоваться услугами такси на специальной стоянке. Власти обещают, что из нового транспортного хаба можно будет добраться в любую точку центра города за 20 минут.Для туристических автобусов сделают отдельные парковки на Москворецкой улице, возле парка "Зарядье", на Пречистенской набережной, Болотной улице и около храма Христа Спасителя. На площади Тверская Застава, около вестибюля кольцевой станции метро "Белорусская", оборудуют парковку для двух автобусов, которые привозят туристов для транзита в аэропорт на "Аэроэкспрессе". Горожане же смогут пользоваться новым магистральным маршрутом, который свяжет проспект Мира и Сретенку с Кремлевским кольцом, Новым Арбатом и Кутузовским проспектом.Три новых разворота для автомобилистов появится на площади Пречистенские Ворота, Олимпийском проспекте и Зубовском бульваре. На площади Пречистенские Ворота автомобилисты будут разворачиваться у северного вестибюля станции метро "Кропоткинская", попадая с внешней стороны Гоголевского бульвара на внутреннюю.На Олимпийском проспекте смогут сделать разворот автомобили, движущиеся с Цветного бульвара в сторону области. Существовавший ранее разворот на Самотечной площади закроют. Еще один новый разворот организован на Зубовском бульваре. На прошлой неделе с ним возник казус , возмутивший водителей. Новую схему они назвали неудобной. Существующий разворот на Зубовской площади сохранят как дублер. Разворот на Славянской площади, который позволяет проехать с Новой площади к Лубянскому проезду, закроют для индивидуального транспорта.На Серпуховской площади изменится поворот с Большой Сухаревской на Люсиновскую улицу. После обновления схемы движения попасть на Люсиновскую можно будет по Большой Серпуховской улице, минуя Валовую улицу. Выезд с Валовой улицы на Пятницкую перенесут назад по ходу движения. После изменения схемы автомобилисты смогут выехать на Пятницкую улицу через 3-й Монетчиковский переулок. Изменится и съезд с внешней стороны Садового кольца в Оружейный переулок. Для того чтобы попасть в переулок, водителям будет необходимо заранее съехать на примыкающую к Делегатской улице дорогу. Прежняя схема выезда в Оружейный будет упразднена.Болотную набережную откроют для автомобилистов. Проехать по набережной можно будет с Болотной улицы на Большой Каменный мост. А на 1-й Тверской-Ямской улице откроют сквозной проезд. Машины смогут пересечь Тверскую, проезжая с улицы Чаянова на улицу Васильева напрямую по оборудованному светофорами перекрестку. Движение будет возможно и в обратную сторону.Богоявленский и Рыбный переулки, а также Биржевая площадь станут полностью пешеходными и войдут в единый прогулочный маршрут, связывающий Кремль и парк "Зарядье". Проезд по этим улицам сохранится только для автомобилей резидентов, спецтехники и автотранспорта, обслуживающего магазины и кафе. Для выезда в сторону Кремля в районе новой пешеходной зоны планируют открыть левый поворот с 1-го Голутвинского переулка на Большую Якиманку, которую сделают двусторонней.Свободной от автомобилей станет территория перед историческим вестибюлем станции метро "Красные Ворота" на Садовой-Черногрязской улице. Для этого закроется въезд в Мясницкий проезд с внутренней стороны Садового кольца, а также выезд из Мясницкого проезда на Садовую-Спасскую улицу. Попасть в Мясницкий проезд можно будет через Хромный переулок, а обратно - через Мясницкую улицу. Для велосипедистов на всем Бульварном кольце образуется единый веломаршрут, для чего продлят велодорожки в Соймоновском проезде и на Яузском бульваре.



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