Московский метрополитен подал в суд на фирмы, занимавшиеся реконструкцией вестибюлей

Московский метрополитен подал иск о взыскании 1,8 миллиарда рублей с компании "Триада-Холдинг", которая участвовала в ремонте вестибюлей. До конца года метрополитен может подать еще ряд крупных исков к подрядчикам, передает РБК
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С 2014 года метрополитен заключил с ЗАО "Триада-Холдинг" 18 контрактов общей стоимостью 2,7 миллиарда рублей. Компания участвовала в масштабной программе по ремонту вестибюлей и подземных переходов на станциях "Воробьевы горы", "Римская", "Коньково", "Пражская", "Юго-Западная", "Крестьянская Застава", "Марксистская", "Дубровка". В дальнейшем контракт несколько раз продлевался, объем работ увеличивался. Теперь метрополитен подал судебный иск о взыскании 1,8 миллиарда рублей, обвинив компанию в затягивании ремонта вестибюлей. В "Триада-Холдинге" отказались комментировать ситуацию, отметив лишь, что компания "выполняла все работы".
Московский метрополитен начал программу ремонта вестибюлей в 2014 году. Работы охватили несколько десятков станций, однако сроки их выполнения постоянно задерживались
. В феврале 2016 года активисты ОНФ опубликовали карту, согласно которой ремонт вестибюлей затянулся более чем на 80 станциях. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального сообщал, что по данным на декабрь 2015 года сумма неустойки за сорванные сроки превысила 287 миллионов рублей
. ФБК также обвинял метрополитен в том, что при проведении тендеров строительные работы называются благоустройством — это позволяет не публиковать проекты и отсеивать потенциальных участников, которые не понимают условий контракта.
По данным источника в подземке, до конца года метрополитен может подать целый ряд исков к подрядчикам, поскольку работы на некоторых станциях были выполнены с "недоделками". Часть подрядчиков будут заменены. Между тем экс-глава НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко пояснил, что строительные работы на транспортных объектах, особенно в подземном пространстве — сложный процесс, к тому же в этой сфере не уделяется достаточно внимания проектной работе. "Кроме того, сроки назначаются директивно, потом приходится "дожимать", чтобы успеть", — заключил Ткаченко.
Итоги работ между тем не устраивают и простых москвичей: южный вестибюль станции метро "Китай-город" вместо прежнего красивого натурального камня облицевали дешевым и плохо смонтированным пластиком
. Особой критики удостоился выбор цвета: по мнению горожан, режущий глаза токсично зеленый цвет наглядно демонстрирует отсутствие вкуса у проектировщиков.