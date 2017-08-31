Московский метрополитен подал в суд на фирмы, занимавшиеся реконструкцией вестибюлей

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4 августа 2017 г. "Колхозно": москвичей разочаровал вид вестибюля станции "Китай-город" после ремонта (ФОТО)

Горожане жалуются, что в результате ремонта старый беломраморный вестибюль превратился в бездушный "пластиковый зеленый ужас" с псевдосовременной эстетикой.

1 августа 2016 г. Ликсутов объяснил затянувшееся благоустройство метро желанием "сделать один раз и на 60 лет"