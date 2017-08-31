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Московские власти потратят 330 миллионов рублей на уличный Wi-Fi к чемпионату мира по футболу
5 сентября 2017 г. | Время публикации 18:50 | Последние изменения 19:05
Рубрики: Городская инфраструктура  
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Moscow-Live.ru
Департамент информационных технологий Москвы объявил два конкурса на создание Wi-Fi-сетей в публичных местах стоимостью 680 миллионов рублей, пишут "Ведомости". Первый тендер на 348,5 миллиона рублей предусматривает организацию 900 точек беспроводного доступа в московских домах культуры. Победителю второго конкурса - на 333 миллиона рублей - предстоит обустроить две тысячи точек Wi-Fi на улицах в пределах Садового кольца.

До и после чемпионата сеть будет доступна москвичам, городским службам, ГИБДД и структурам, отвечающим за оплату парковок и штрафы за парковку. Сейчас в центре Москвы остаются места, где мобильного интернета нет или он плохо ловит. Сначала Wi-Fi-проект будет финансироваться из городского бюджета, затем мэрия надеется на привлечение инвесторов. Затраты на поддержку столь крупной сети могут достигать 300 миллионов рублей в год.

Ранее сообщалось, что дополнительные точки доступа к Wi-Fi появятся в местах, где расположены бизнес- и досуговые зоны. Обустроить их планируется в начале 2018 года. Сейчас городской Wi-Fi доступен на 200 улицах в центре Москвы и в 24 городских парках. Каждая точка доступа обеспечивает сигнал в радиусе до 50 метров. В сети одновременно могут работать до 15 тысяч устройств.
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