Московские власти потратят 330 миллионов рублей на уличный Wi-Fi к чемпионату мира по футболу

10 июля 2017 г. Новые точки доступа к беспроводному интернету появятся на Садовом кольце

Дополнительные точки доступа к Wi-Fi появятся на Садовом кольце в местах, где расположены бизнес-зоны и досуговые зоны. Это произойдет уже в начале следующего года.