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Эксперт: программа "Московский врач" будет поощрять не лучших специалистов, а лояльных начальству
6 апреля 2017 г. | Время публикации 14:41
Рубрики: Городская инфраструктура, Общество  
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Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Накануне столичные власти объявили о старте проекта по присвоению медикам статуса "Московского врача", благодаря которому лучшие специалисты города смогут получить 30-процентную надбавку к окладу. Для получения этого статуса врачам нужно будет пройти трехступенчатый экзамен, состоящий из тестирования, проверки практических навыков, а также собеседования с экспертной группой. Однако, как считают эксперты, разработанная мэрией система не гарантирует, что "московскими врачами" будут становиться те, кто этого действительно заслуживает.

Так, координатор движения "Гражданская инициатива за бесплатное образование и медицину" Алла Мамонтова в своей статье, опубликованной ИА REGNUM, отмечает, что пока совершенно неясно, каким образом будет проводиться тестирование, включающее "не одну тысячу вопросов". Ответить на них даже за один полный день в нормальных экзаменационных условиях не представляется возможным, а если испытуемый получит возможность отвечать на эти вопросы дома, пользуясь интернетом или специальной литературой, то тестирование теряет всякий смысл.

Есть сомнения и относительно проверки практических знаний врачей. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун ранее заявил, что проверка будет проводиться на базе симуляционных центров медицинских вузов или в аналогичном центра депздрава в Боткинской больнице, а для допуска к следующему этапу претендент должен будет показать результат не меньше 70 процентов. "Невероятно! А почему он не будет лишен диплома или отправлен на доучивание? И что это за расчетная цифра "70 процентов", достаточная для получения нового громкого статуса? Если врач владеет практическими знаниями только на 70 процентов, за что ему платить надбавку в 30 процентов?" - возмущается Мамонтова.

Последующее собеседование с "независимой" экспертной группой также представляется весьма условным, поскольку состоять она будет из преподавателей в медицинских вузах, главврачей московских клиник и представителей профессиональных сообществ, которые назначаются с ведома властей. Примечательно, что все они также смогут претендовать на получение статуса "Московского врача", а значит, по сути, будут экзаменовать друг друга.

Хрипун накануне заверял, что присвоение статуса - это объективная оценка заслуг врачей, которая присваивается обществом. На деле же "общество" никак повлиять на результаты экзамена не может. Как подчеркивает Мамонтова, проект "Московский врач" - это еще одна "технология покупки лояльности", которая введена на фоне повального сокращения работников медицинской отрасли.

Отметим, что в конце февраля столичный депздрав внес изменения в редакцию приказа о выплатах заработной платы работникам здравоохранения. Поправки увеличили размер гарантированного оклада, но исключили или уменьшили выплаты за почетное звание, ученую степень и за работу в инфекционных больницах, хирургических отделениях. В мэрии тогда заявили, что упомянутые доплаты являются статусными, не оценивают качественные или количественные результаты труда, а потому их снижение целесообразно. Как теперь выясняется, эта мера лишь предшествовала появлению нового статуса.
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