Эксперт: программа "Московский врач" будет поощрять не лучших специалистов, а лояльных начальству

5 апреля 2017 г. В столице учредили статус "Московского врача": что он даст медикам и пациентам

Статус должен стать признаком престижа и высокой компетенции врача. Для его получения нужно пройти экзамен, состоящий из трех этапов. Статус выдается на пять лет, затем процедуру его получения нужно проходить вновь.