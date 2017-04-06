Пробки сковали Садовое кольцо, Александровский сад и ТЦ "Охотный ряд" закрыты из-за акции на Манежной

Пробки парализовали движение на Садовом кольце, сервис "Яндекс. Пробки" оценивает загруженность дорог в 8 баллов. Судя по карте
, Садовое кольцо практически полностью стоит, средняя скорость движения составляет 3-5 километров в час. Движение осложняется из-за ДТП и дорожных работ.
Ранее в ЦОДД предупреждали о пробках в вечерний час пик на Садовом кольце, Тверской, Моховой и прилегающих улицах из-за проведения на Манежной площади массовой акции памяти
погибших в петербургском теракте. На момент написания заметки на площади собралось более 50 тысяч человек. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.
В связи со скоплением людей на вход закрыты Александровский сад и торговый центр "Охотный ряд". Организаторы ранее анонсировали, что любой желающий сможет прийти в Александровский сад и возложить цветы к стеле города-героя Ленинграда. Проход на Манежную площадь осуществляется только со стороны Большого театра.
Возле входа в Александровский сад установлена сцена с экранами, на которых транслировались фотографии и имена жертв теракта. Из колонок, как передает корреспондент ТАСС, разносится "печальная музыка". Участники акции занимают все пространство от Александровского сада до Исторического музея.
Несмотря на то, что организаторы и представители мэрии подчеркивали "неполитизированность" акции, многие участники пришли с флагами политических партий и общественных движений с повязанными траурными лентами, а также с флагами России и "красными флагами Победы". Ведущая мероприятия, журналистка Ирада Зейналова, призвала со сцены убрать политические флаги. Участники повиновались. В акции принимали участие политические, общественные деятели, артисты Диана Гурцкая, Алексей Кортнев, Валерия, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, режиссер Алексей Учитель, передает "Интерфакс"
.
Инициаторами акции памяти выступили Московская федерация профсоюзов, профсоюзы работников метрополитена и работников транспорта, Транспортная ассоциация московской агломерации. Заявку на ее проведение мэрия согласовала в день подачи, объяснив, что мероприятие не подпадает под действие закона о митингах.
Теракт, унесший жизни 14 человек, произошел днем 3 апреля между станциями петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". В больницах остаются 55 пострадавших. В тот же день самодельное взрывное устройство было обезврежено на станции "Площадь Восстания". В совершении теракта подозревается 23-летний смертник Акбаржон Джалилов
. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность
за взрыв в Петербурге.