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Пробки сковали Садовое кольцо, Александровский сад и ТЦ "Охотный ряд" закрыты из-за акции на Манежной
6 апреля 2017 г. | Время публикации 18:34 | Последние изменения 19:06
Рубрики: Общество  
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Moscow-Live.ru
Пробки парализовали движение на Садовом кольце, сервис "Яндекс. Пробки" оценивает загруженность дорог в 8 баллов. Судя по карте, Садовое кольцо практически полностью стоит, средняя скорость движения составляет 3-5 километров в час. Движение осложняется из-за ДТП и дорожных работ.

Ранее в ЦОДД предупреждали о пробках в вечерний час пик на Садовом кольце, Тверской, Моховой и прилегающих улицах из-за проведения на Манежной площади массовой акции памяти погибших в петербургском теракте. На момент написания заметки на площади собралось более 50 тысяч человек. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.



В связи со скоплением людей на вход закрыты Александровский сад и торговый центр "Охотный ряд". Организаторы ранее анонсировали, что любой желающий сможет прийти в Александровский сад и возложить цветы к стеле города-героя Ленинграда. Проход на Манежную площадь осуществляется только со стороны Большого театра.

Возле входа в Александровский сад установлена сцена с экранами, на которых транслировались фотографии и имена жертв теракта. Из колонок, как передает корреспондент ТАСС, разносится "печальная музыка". Участники акции занимают все пространство от Александровского сада до Исторического музея.

Несмотря на то, что организаторы и представители мэрии подчеркивали "неполитизированность" акции, многие участники пришли с флагами политических партий и общественных движений с повязанными траурными лентами, а также с флагами России и "красными флагами Победы". Ведущая мероприятия, журналистка Ирада Зейналова, призвала со сцены убрать политические флаги. Участники повиновались. В акции принимали участие политические, общественные деятели, артисты Диана Гурцкая, Алексей Кортнев, Валерия, Сергей Галанин, Александр Ф. Скляр, лидер группы "Парк Горького" Алексей Белов, режиссер Алексей Учитель, передает "Интерфакс".





Инициаторами акции памяти выступили Московская федерация профсоюзов, профсоюзы работников метрополитена и работников транспорта, Транспортная ассоциация московской агломерации. Заявку на ее проведение мэрия согласовала в день подачи, объяснив, что мероприятие не подпадает под действие закона о митингах.

Теракт, унесший жизни 14 человек, произошел днем 3 апреля между станциями петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". В больницах остаются 55 пострадавших. В тот же день самодельное взрывное устройство было обезврежено на станции "Площадь Восстания". В совершении теракта подозревается 23-летний смертник Акбаржон Джалилов. Ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв в Петербурге.

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Мероприятие запланировано на 17:00. Организаторы подчеркивают, что это "не митинг". Участники возложат цветы в Александровском саду. Подобная акция планируется на Поклонной горе. В соцсетях накануне привлекалась платная массовка.

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