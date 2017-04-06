Пробки сковали Садовое кольцо, Александровский сад и ТЦ "Охотный ряд" закрыты из-за акции на Манежной

6 апреля 2017 г. Мэрия Москвы в считанные часы согласовала антитеррористическую акцию на Манежной площади

Мероприятие запланировано на 17:00. Организаторы подчеркивают, что это "не митинг". Участники возложат цветы в Александровском саду. Подобная акция планируется на Поклонной горе. В соцсетях накануне привлекалась платная массовка.