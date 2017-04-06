Очередная акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве 19 мая

3 апреля 2017 г. Велосипедные улицы могут появиться в столице

Эксперты предложили организовать пространство перед стоящими на светофоре машинами, позволив велосипедистам первыми проехать на зеленый свет. А на популярных у велосипедистов улицах может появиться знак "Велосипедная зона".