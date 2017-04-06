Очередная акция "На работу на велосипеде" пройдет в Москве 19 мая

Акция "На работу на велосипеде" в поддержку велоинфраструктуры пройдет в Москве 19 мая. Как сообщил журналистам куратор проекта Let's bike it! Владимир Кумов, которого цитирует ТАСС, в акции должны принять участие более 150 компаний. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на официальном сайте организаторов
.
В течение двух недель до и после акции велосипедисты смогут воспользоваться скидками и бонусами от партнеров акции, а также поучаствовать в дополнительных мероприятиях. В день поездки рядом с заведениями партнеров акции будут организованы энергетические точки, где участники смогут получить сувениры и угощения. Об этом сообщает агентство "Москва"
.
В аналогичной акции в прошлом году приняли участие более 100 российских и международных компаний, количество зарегистрированных участников превысило 5 тысяч человек. В то же время акцию омрачила плохая погода
: из-за ливней в ней приняли участие всего около тысячи человек. Эксперты отмечают, что городу вообще не нужны показательные акции, а массовым видом транспорта велосипед не станет в том числе из-за значительных расстояний между домом и работой. По их словам, чтобы добраться в нужную точку, людям необходимо преодолевать по 80 километров в день, что не под силу даже спортсменам. А проведение акции, одна из целей которой - здоровый образ жизни, в условиях плохой погоды превращается в издевательство. Сама же велосипедизация так и остается уделом энтузиастов.
Несмотря на это, столичные власти намерены продолжить "курс на велосипедизацию": так, эксперты предложили организовать "велобоксы" - выделенное разметкой пространство перед стоящими на светофоре машинами, что позволит велосипедистам первыми проехать на зеленый свет, и ввести на популярных у велосипедистов улицах знак "Велосипедная зона"
, ограничив скорость автомобилей до 30 километров в час. При выезде на велосипедных улицах предлагается устанавливать панорамные зеркала, чтобы водители лучше видели двухколесный транспорт, а на проезжей части уложить лежачих полицейских. Эти предложения представят на велоконгрессе, который пройдет в Москве в середине апреля, и передадут в федеральные органы власти. А 29 апреля откроется сезон велопроката
: в этом году пользователи смогут воспользоваться специальным тарифом, в который будет включено страхование от несчастных случаев.