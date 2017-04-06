В Москве будут ремонтировать пятиэтажки, из которых не захотят переселяться жители

4 апреля 2017 г. Десятки муниципальных депутатов Москвы просят Госдуму отклонить закон о реновации хрущевок

В нынешнем виде законопроект нарушает права собственников, несколько статей Конституции, Гражданский и Жилищный кодексы, не гарантирует переселение жителей в те же районы, разрешает сносить практически любые дома.