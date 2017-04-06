В Москве будут ремонтировать пятиэтажки, из которых не захотят переселяться жители

Снос пятиэтажных домов в рамках программы реновации жилого фонда в Москве будет проходить исключительно с согласия как минимум 80% жильцов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в эфире радиостанции "Говорит Москва"
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"Решение должно принять подавляющее большинство, 80-90%. Сегодня готовится процедура, согласно которой будет проведен опрос по каждому дому и по каждому кварталу. Если подавляющее большинство жителей письменно подтвердят свое желание переехать в новое жилье, значит, этот дом войдет в программу реновации", - сказал он, добавив, что дома, жители которых откажутся переезжать, будут внесены в программу капремонта. В то же время, по оценкам властей, через 10-15 лет эти дома все равно станут аварийными: при капитальном ремонте основные сложности возникнут не в ремонте фасадов и приведении в порядок внешнего вида дома, а в состоянии инженерных коммуникаций и сохранности фундамента этих строений.
"По опыту предыдущего этапа программы сноса пятиэтажек хочу сказать, что 95% жителей сносимых домов хотят переехать, с остальными мы находим компромисс и общий язык, а в суды попадают буквально единичные случаи, где люди предъявляют неадекватные требования", - сказал заммэра. В программу реновации попадут в первую очередь пятиэтажные и приравненные к ним дома, однако власти Москвы будут рассматривать и иные варианты для расселения. "Если жители двух-трехэтажного домов, которые построены 70-80 лет назад, тоже соберутся и скажут, что, мы хотим, чтобы нас переселяли, мы их в этом праве не ограничим", - заключил заммэра.
Для переселенцев будут построены в основном монолитные дома, а также модернизированные панельные дома, срок эксплуатации которых составит 100 лет. Каждый квартал будет застраиваться по индивидуальным проектам, для чего активно изучается зарубежный опыт. "Мы запросили опыт иностранцев, китайцев, в Белоруссии; собрали всё, что в Москве есть. Проекты будут разные", - заверил Хуснуллин. По его словам, для строительства нового жилья уже подобрано 80% площадок - как свободных участков, так и участков по соседству с уже застроенными кварталами. Столичные власти также рассматривают варианты переселения в уже реализуемые проекты: соответствующий законодательный механизм будет разработан в ближайшее время. О какой-либо точечной застройке при этом речь не идет.
Между тем против программы реновации выступили муниципальные депутаты
: по их мнению, если закон будет принят в нынешнем виде, под снос можно будет подвести любой дом независимо от числа этажей и материалов, из которых он построен. Дома можно будет сносить на любой территории, по отдельности или целыми кварталами, а жильцы снесенного дома не обязательно останутся в своем районе.
Кроме того, дома как для переселенцев, так и на месте сносимых кварталов разрешается строить без соблюдения санитарных, противопожарных, экологических и иных норм, а сам закон противоречит Конституции, Гражданскому, Жилищному и Градостроительному кодексам, а также Конвенции о защите прав человека и основных свобод. А СМИ обнаружили в сети таинственную организацию
"Жилищное движение Москвы", которая, обещая улучшить жилищные условия миллионов людей, ищет в социальных сетях граждан, готовых поддержать тотальный снос хрущевок. Организация утверждает, будто у нее "30 лет успешного опыта по обеспечению москвичей жильем", однако среди ее организаторов нет ни одной узнаваемой фамилии и никакой конкретики в планах, а в интернете - никаких упоминаний о каких-либо заметных заслугах конторы.