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В Госдуме поддержали законопроект о реновации жилфонда Москвы, отметив его недостатки
6 апреля 2017 г. | Время публикации 12:24 | Последние изменения 13:03
Рубрики: Недвижимость, Законодательство  
Сюжет: Снос московских хрущевок
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Moscow-Live.ru
Комитет Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству поддержал резонансный законопроект о реновации жилищного фонда Москвы, одновременно с этим обратив внимание на недостатки законопроекта, передает ТАСС. В заключении комитета по ЖКХ говорится, что законопроект "не раскрывает термин "реновация жилищного фонда", концепция существенно расширена, не ограничивается только аварийным жилищным фондом и заключается также в сносе ветхих домов, ликвидации некомфортного жилья, а в некоторых случаях просто в "зачистке" территории". Это может привести к произвольному толкованию норм и нарушению прав переселенцев.

Более того, депутаты отмечают, что по жилищному законодательству собственники могут выбирать между равноценным возмещением за изымаемое жилое помещение и другим жилым помещением. Законопроект же предусматривает лишь предоставление "равнозначного жилого помещения", признаки которого не устанавливаются, в итоге переселенцев могут переправить "в любые жилые помещения с неопределенными потребительскими качествами". Кроме того, собственнику должно предоставляться больше одного варианта жилья.

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская раскритиковала законопроект на расширенном заседании Совета Госдумы 4 апреля, посвященном вопросу реновации, с участием мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает РИА "Новости". В частности, она отметила, что название о внесении изменений в закон о статусе столицы не соответствует тому, что содержится в самом законопроекте и не имеет никакого отношения к правовому регулированию статуса столицы. Кроме того, законопроект нарушает право на судебную защиту собственников, поскольку решение о сносе дома вступает в силу сразу после принятия, не давая собственнику возможность подать апелляцию или кассацию. Срок в 60 дней, установленный для принятия предложенной для переселения квартиры, также совершенно недостаточен.

"За 60 дней можно уехать лечиться или в командировку. Вернуться, а твоего дома уже нет. Такая судебная практика совершенно недопустима", - добавила она. А очередники могут получить жилье как в том же или соседнем районе, так и оказаться "в пределах городской черты": на это положение городского закона, в частности, ссылаются авторы законопроекта. Против принятия законопроекта в его нынешнем виде выступили и муниципальные депутаты.

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