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Мэрия Москвы в считанные часы согласовала антитеррористическую акцию на Манежной площади
6 апреля 2017 г. | Время публикации 13:28
Рубрики: Общество  
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Global Look Press
Московские власти в день подачи согласовали заявку на проведение памятного вечера-концерта "Питер – Мы с тобой!" на Манежной площади. Мероприятие запланировано на 17:00. Первый замруководителя департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник подтвердил "Эху Москвы", что акция согласована. По его словам, это "не политизированное" мероприятие, поэтому серьезного согласования не требуется.

Акция на Манежной проводится по инициативе Московской федерации профсоюзов, профсоюзов работников метрополитена и работников транспорта, Транспортной ассоциации московской агломерации. Вечером 6 апреля все, кто хочет поддержать петербуржцев, могут возложить цветы у мемориала города-героя Ленинграда в Александровском саду, сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности Москвы.

Центр организации дорожного движения предупреждает о возможных пробках и кратковременных перекрытиях движения на Моховой, Тверской и прилегающих участках. "Ожидается большой приток горожан", – говорится на сайте ЦОДД. Пробки в центре Москвы также ожидаются в связи с подготовительными работами пр программе "Моя улица".

Акцию согласовали сразу, потому что это "не митинг"

Лейтмотивом акции на Манежной площади станет "сопереживание и поддержка жителей Санкт-Петербурга, скорбь по погибшим и наглядный ответ террористам, что запугать и разобщить граждан России у них не получится", сообщили ТАСС в Московской федерации профсоюзов. "Это будет именно акция, а не митинг", – подчеркнул в беседе с РБК председатель федерации, депутат Мосгордумы Михаил Антонцев. По его словам, политических заявлений или плакатов не будет.

Заявка была подана накануне, 5 апреля, сообщил изданию исполнительный директор Московской ассоциации транспортной агломерации Норайр Блудян. По его словам, заявка не подавалась "в установленной форме", согласно закону о проведении шествий, митингов и пикетированиях. В было отправлено письмо с предложением провести акцию солидарности. "Речь не идет о демонстрации или митинге. Все мы люди, каждый может оказаться в такой ситуации. Это не та тема, вокруг которой надо дебатировать", – объяснил Блудян быстрое согласование акции.

В разговоре с "Коммерсантом" первый замглавы департамента региональной безопасности заявил, что акция памяти не подпадает под действие 54-го федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Вопрос о том, когда профсоюзы подали уведомление, он предложил опустить. Поручение координировать все вопросы, касающиеся акции, департамент получил от аппарата мэрии. Антонцев на вопрос о заявке ответил: "Знаете, в чем дело: речь идет не о том, как подали заявку, а о том, что к нам обратились люди, а мы откликнулись".

В соцсетях набирают платную массовку

Сколько человек будет участвовать в мероприятии, организаторы не уточнили. По словам Блудяна, от Московской ассоциации транспортной агломерации будет "человек 200–300", и "никакой принудиловки". Еще одна подобная акция готовится на Поклонной горе. В соцсетях организаций "Боевое братство", НОД и "Патриоток России" публиковались призывы обеспечить массовость мероприятия. В группе "Массовки.нет" в социальных сетях появилось приглашение участвовать в неком концерте за 400 рублей. Изначально в объявлении говорилось о "гонораре", затем это слово заменили на "компенсацию проезда". В группе "Массовка.ру" в соцсети "ВКонтакте" появилось, но вскоре было удалено объявление о наборе участников акции на Поклонной горе, за ту же плату.

Российские знаменитости в соцсетях призвали москвичей присоединиться к акции памяти на Манежной площади, передает агентство "Москва". Среди них телеведущие Екатерина Андреева, Владимир Соловьев, шоумен Гарик Харламов, рэпер Баста, певец Тимати, певицы Юлия Волкова, Диана Гурцкая, писатель Сергей Минаев, журналисты Отар Кушанашвили и Сергей Доренко.

4 апреля "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что Кремль рекомендовал регионам собрать 8 апреля митинги против терроризма. Вскоре ряд городов анонсировали антитеррористические митинги. Все мероприятия, кроме московского, намечены на 8 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких сигналов из Кремля на этот счет не было.

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