Мэрия Москвы в считанные часы согласовала антитеррористическую акцию на Манежной площади

Московские власти в день подачи согласовали заявку на проведение памятного вечера-концерта "Питер – Мы с тобой!" на Манежной площади. Мероприятие запланировано на 17:00. Первый замруководителя департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник подтвердил "Эху Москвы"
, что акция согласована. По его словам, это "не политизированное" мероприятие, поэтому серьезного согласования не требуется.
Акция на Манежной проводится по инициативе Московской федерации профсоюзов, профсоюзов работников метрополитена и работников транспорта, Транспортной ассоциации московской агломерации. Вечером 6 апреля все, кто хочет поддержать петербуржцев, могут возложить цветы у мемориала города-героя Ленинграда в Александровском саду, сообщает
пресс-служба департамента региональной безопасности Москвы.
Центр организации дорожного движения предупреждает о возможных пробках и кратковременных перекрытиях движения на Моховой, Тверской и прилегающих участках. "Ожидается большой приток горожан", – говорится на сайте ЦОДД
. Пробки в центре Москвы также ожидаются в связи с подготовительными работами пр программе "Моя улица".Акцию согласовали сразу, потому что это "не митинг"
Лейтмотивом акции на Манежной площади станет "сопереживание и поддержка жителей Санкт-Петербурга, скорбь по погибшим и наглядный ответ террористам, что запугать и разобщить граждан России у них не получится", сообщили ТАСС в Московской федерации профсоюзов. "Это будет именно акция, а не митинг", – подчеркнул в беседе с РБК
председатель федерации, депутат Мосгордумы Михаил Антонцев. По его словам, политических заявлений или плакатов не будет.
Заявка была подана накануне, 5 апреля, сообщил изданию исполнительный директор Московской ассоциации транспортной агломерации Норайр Блудян. По его словам, заявка не подавалась "в установленной форме", согласно закону о проведении шествий, митингов и пикетированиях. В было отправлено письмо с предложением провести акцию солидарности. "Речь не идет о демонстрации или митинге. Все мы люди, каждый может оказаться в такой ситуации. Это не та тема, вокруг которой надо дебатировать", – объяснил Блудян быстрое согласование акции.
В разговоре с "Коммерсантом"
первый замглавы департамента региональной безопасности заявил, что акция памяти не подпадает под действие 54-го федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Вопрос о том, когда профсоюзы подали уведомление, он предложил опустить. Поручение координировать все вопросы, касающиеся акции, департамент получил от аппарата мэрии. Антонцев на вопрос о заявке ответил: "Знаете, в чем дело: речь идет не о том, как подали заявку, а о том, что к нам обратились люди, а мы откликнулись". В соцсетях набирают платную массовку
Сколько человек будет участвовать в мероприятии, организаторы не уточнили. По словам Блудяна, от Московской ассоциации транспортной агломерации будет "человек 200–300", и "никакой принудиловки". Еще одна подобная акция готовится на Поклонной горе. В соцсетях организаций "Боевое братство", НОД и "Патриоток России" публиковались призывы обеспечить массовость мероприятия. В группе "Массовки.нет" в социальных сетях появилось приглашение участвовать в неком концерте за 400 рублей
. Изначально в объявлении говорилось о "гонораре", затем это слово заменили на "компенсацию проезда". В группе "Массовка.ру" в соцсети "ВКонтакте" появилось, но вскоре было удалено объявление о наборе участников акции на Поклонной горе, за ту же плату.
Российские знаменитости в соцсетях призвали москвичей присоединиться к акции памяти на Манежной площади, передает агентство "Москва"
. Среди них телеведущие Екатерина Андреева, Владимир Соловьев, шоумен Гарик Харламов, рэпер Баста, певец Тимати, певицы Юлия Волкова, Диана Гурцкая, писатель Сергей Минаев, журналисты Отар Кушанашвили и Сергей Доренко.
4 апреля "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщил, что Кремль рекомендовал
регионам собрать 8 апреля митинги против терроризма. Вскоре ряд городов
анонсировали антитеррористические митинги. Все мероприятия, кроме московского, намечены на 8 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что никаких сигналов из Кремля на этот счет не было.