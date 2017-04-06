Власти Москвы одобрили реставрацию "Расстрельного дома", где владелец хочет открыть универмаг

Градостроительно-земельная комиссия под председательством мэра Москвы Сергея Собянина одобрила реставрацию исторического "Расстрельного дома" на Никольской улице, 23. "Реставрацию проведут в соответствии с требованиями, которые установил департамент культурного наследия Москвы. В ходе работ дом приспособят для современного использования", – говорится на портале мэрии
.
Подробности проекта реставрации не приводятся. В прошлом году РБК писал, что владелец зданий – генеральный директор одной из крупнейших российских компаний-поставщиков дорогой парфюмерии Владимир Давиди – хочет открыть в на Никольской универмаг с "эксклюзивным наполнением"
. Три года назад мэрия обещала выкупить здание в собственность Москвы и создать там музей
, но этого так и не случилось. Когда начнется реставрация, тоже не уточняется. Два года назад сообщалось, что работы начнутся в 2016 году.
"Расстрельный дом" получил свое неофициальное название в связи с тем, что в годы сталинского террора здесь располагалась Военная коллегия Верховного Суда СССР. По ее приговорам в 1936-38 годы были расстреляны десятки тысяч "врагов народа": писатели, театральные деятели, крупные ученые, профессора, члены политбюро, директора ведущих предприятий. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения