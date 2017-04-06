Власти Москвы одобрили реставрацию "Расстрельного дома", где владелец хочет открыть универмаг

21 сентября 2016 г. В "Расстрельном доме" на Никольской вместо музея хотят открыть дорогой универмаг

Исторические здания под номерами 19-21 и 23 купил глава крупной компании-поставщика элитной парфюмерии. Он собирается открыть на Никольской универмаг с "эксклюзивным наполнением", а также ресторан и винный погреб.